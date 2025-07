La exprimera dama Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, reapareció esta vez junto a un exintegrante de la banda de rock Pink Floyd. Durante una reunión virtual, Paredes conversó con Roger Waters, exvocalista de la agrupación británica, según reveló el dominical Cuarto Poder.

Según el programa, este encuentro fue gestionado por un activista venezolano de nombre William Camacaro. En esta reunión, donde participaron también los exministros y abogados del gobierno de Castillo, Iver Maraví y Walter Ayala, sirvió para exponer la situación del expresidente y su familia tras la caída de su régimen.

Lilia Paredes aprovechó la oportunidad para presentar a su esposo como víctima de persecución política, alegando que en Perú no hay justicia y que el proceso judicial contra Castillo carece de pruebas sólidas.

“En Perú no hay justicia. Miren siendo jueces que ellos están al frente todos los días viendo, viendo como son las leyes, ellos mismos se dan cuenta, pero no quieren aceptar ellos no sé a quién están recibiendo de repente los jueces alguna orden. No encuentran absolutamente ninguna prueba, pero no sabemos hasta donde irá a parar este juicio”, indicó la exprimera dama.

En tanto, Roger Waters, conocido por su postura política de izquierda y su simpatía hacia presidentes latinoamericanos de tendencia de izquierda, expresó su apoyo a Castillo y su familia, cuestionando el sistema judicial peruano y pidiendo la liberación del exmandatario. Asimismo, lo reconoció como presidente.

“¿Estás bien? (le pregunta Waters a Paredes). No, no estás bien porque tu marido está en prisión y es el presidente de Perú. (…) Soy inglés no sé nada, pero ¿quién nombra a estos jueces? ¿Para quién trabajan?”, cuestionó el artista.

Durante la conversación, se abordaron también aspectos personales y familiares, como la difícil comunicación de la familia con Pedro Castillo, quien se encuentra en prisión, así como la situación en el exilio de Lilia y sus hijos en México.

“Hace mucho tiempo que no hemos podido comunicarnos ni bueno ni malo y después ya a mi esposo le pusieron un teléfono monedero y nos habla de vez en cuando. (…) Él nos habla para saber cómo estamos o saber cómo van sus hijos. Es lo único que podemos ver porque el teléfono de la cárcel estará intervenido”, indicó Paredes.

“Bueno, estoy seguro de que extrañan a su padre, así que su padre debe ser restituido como presidente del Perú y definitivamente liberado de prisión, porque esto es ilegal”, menciona Waters.

También conversaron sobre los problemas económicos que enfrentan para costear la defensa legal del exmandatario.

“En este momento no tiene ingresos económicos, gracias a su familia que están en Perú, siempre hacen algunas rifas, hacen algunos eventos sociales y de ahí sacan algunos medios económicos para poder solventar a los abogados, solventarse el mismo para su alimentación, para sus gastos personales. Hay algunos y muchos abogados que han hecho la defensa Ad Honorem y eso se les agradece infinitamente y hay otros que cobran el mínimo”, explicó la esposa de Castillo.

“Así que, por Lilia, quién está con nosotros en algún lugar. Un brindis por toda la gente de Sudamérica, pero en particular por los indígenas de Perú”, puntualizó Waters.

Según el reportaje, este encuentro coincidió con el anuncio de la bancada Juntos por el Perú - Voces del Pueblo, que propone la participación de Pedro Castillo en las elecciones de 2026, lo que sugiere que esta aparición pública podría formar parte de una estrategia para reposicionar su imagen internacionalmente.