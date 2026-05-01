Fuertes lluvias golpean el Perú. Fotocomposición: Perplexity, ChatGPT, para Diario Gestión
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Redacción Gestión
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El fenómeno de El Niño (FEN) es hoy uno de los principales riesgos interno para la economía del Perú. Recientemente, el . En escenarios de ocurrencia del FEN entre débil y moderado, este podría restar entre 0.2 puntos porcentuales (pp) y 0.5 pp al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI). ¿Qué se espera de esta anomalía climática para los siguientes meses?

Vale decir que el diagnóstico general se mantiene: la Comisión multisectorial encargada del estudio nacional del fenómeno El Niño (Enfen), se mantuvo en “Alerta de El Niño Costero” y estima que es más probable que el FEN persista, por lo pronto, hasta enero de 2027 con una magnitud débil, aunque podría alcanzar la magnitud moderada entre junio y julio del presente año”.

Con esto en mente, el Enfen hace un análisis de lo que sucedería entre mayo y julio particularmente. Para este trimestre, se proyecta que las precipitaciones (como lluvias) en la costa norte oscilen entre rangos normales y superiores, con episodios de carácter localizado en mayo, debido a la finalización de la temporada estacional de lluvias.

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Además, se prevé temperaturas del aire por encima de sus promedios habituales en toda la franja costera. Y, en cuanto al pronóstico hidrológico, se vería el predominio de caudales dentro del rango normal en la región hidrográfica del Pacífico, con excepción de la zona sur.

Aunque El Niño afecta directamente a sectores como la agricultura, no solo por las fuertes lluvias sino por las altas temperaturas que golpean el desarrollo de las plantas, también impacta negativamente en la pesca. El calentamiento del mar aleja a la anchoveta de la costa hacia aguas más profundas frías.

A esto se suma que para las próximas semanas se prevé que la anchoveta del stock norte centro continúe presentando bajas capturas por el cierre temporal de áreas debido a la alta incidencia de juveniles.

Contrariamente, otras especies son más dispuestas a las aguas cálidas: se estima que el bonito continuará disponible a lo largo del litoral.

A esto se suma que para las próximas semanas se prevé que la anchoveta del stock norte centro continúe presentando bajas capturas, pero se mantenga la pesca de bonito. (Imagen: Andina)
A esto se suma que para las próximas semanas se prevé que la anchoveta del stock norte centro continúe presentando bajas capturas, pero se mantenga la pesca de bonito. (Imagen: Andina)

Se recomienda a los tomadores de decisiones tener en cuenta los escenarios de riesgo basados en los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales, a fin de adoptar las medidas correspondientes para la reducción del riesgo de desastres, así como acciones de preparación para la respuesta ante peligros inminentes, debido a la continuidad de El Niño Costero y el probable desarrollo de El Niño (Pacífico central), para la próxima temporada de lluvias (septiembre 2026 a abril 2027) [...]”, finaliza el Enfen.

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