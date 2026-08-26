El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) puso en funcionamiento una plataforma digital que permite consultar si una persona natural o empresa cuenta con multas firmes por infracciones a los derechos de propiedad intelectual.

La herramienta, denominada Registro de Infractores de la Propiedad Intelectual en el Perú, concentra información sobre sanciones impuestas en las tres áreas que administra el Indecopi: signos distintivos, derecho de autor, e invenciones y nuevas tecnologías.

A través de un tablero digital interactivo, los usuarios pueden realizar búsquedas aplicando distintos filtros y acceder desde una sola plataforma a información sobre las multas firmes impuestas por infracciones en materia de propiedad intelectual.

La plataforma puede consultarse a través de este enlace.

¿Qué información se puede consultar?

El registro está dirigido a la ciudadanía, autoridades y agentes económicos, y busca facilitar el acceso a información que puede contribuir a la vigilancia del mercado.

La publicación de estas sanciones también apunta a generar un efecto disuasivo frente a nuevas infracciones y reforzar la protección de los derechos de creadores, inventores y empresas.

La nueva plataforma del Indecopi permite consultar multas firmes por infracciones de propiedad intelectual. Foto: Indecopi.

Indecopi precisó que el registro solo contempla decisiones que hayan quedado firmes. Esto ocurre cuando una resolución fue consentida en primera instancia o cuando el caso fue resuelto en segunda y última instancia.

Los datos permanecen disponibles durante cuatro años, contados desde la fecha en que la decisión adquirió firmeza.

Asimismo, el registro no considera aquellos casos en los que la autoridad únicamente haya impuesto una amonestación, por lo que la ausencia de una persona o empresa en la plataforma no significa necesariamente que nunca haya sido objeto de una actuación administrativa relacionada con propiedad intelectual.

Una herramienta para consultar sanciones

Con la implementación de esta plataforma, el Indecopi busca centralizar y hacer más accesible la información sobre infracciones de propiedad intelectual, además de fortalecer la transparencia en este ámbito.

La herramienta permite, de esta manera, revisar desde un mismo espacio si existen sanciones firmes relacionadas con marcas, derechos de autor, patentes y otras materias de propiedad intelectual.