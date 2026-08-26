La nueva plataforma del Indecopi permite consultar multas firmes por infracciones de propiedad intelectual. Foto: Indecopi.
La nueva plataforma del Indecopi permite consultar multas firmes por infracciones de propiedad intelectual. Foto: Indecopi.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El puso en funcionamiento una plataforma digital que permite consultar si una persona natural o empresa cuenta con multas firmes por .

La herramienta, denominada Registro de Infractores de la Propiedad Intelectual en el Perú, concentra información sobre sanciones impuestas en las tres áreas que administra el Indecopi: signos distintivos, derecho de autor, e invenciones y nuevas tecnologías.

A través de un tablero digital interactivo, los usuarios pueden realizar búsquedas aplicando distintos filtros y acceder desde una sola plataforma a información sobre las multas firmes impuestas por infracciones en materia de propiedad intelectual.

La plataforma puede consultarse a través de este .

¿Qué información se puede consultar?

El registro está dirigido a la ciudadanía, autoridades y agentes económicos, y busca facilitar el acceso a información que puede contribuir a la vigilancia del mercado.

La publicación de estas sanciones también apunta a generar un efecto disuasivo frente a nuevas infracciones y reforzar la protección de los derechos de creadores, inventores y empresas.

La nueva plataforma del Indecopi permite consultar multas firmes por infracciones de propiedad intelectual. Foto: Indecopi.
La nueva plataforma del Indecopi permite consultar multas firmes por infracciones de propiedad intelectual. Foto: Indecopi.

precisó que el registro solo contempla decisiones que hayan quedado firmes. Esto ocurre cuando una resolución fue consentida en primera instancia o cuando el caso fue resuelto en segunda y última instancia.

Los datos permanecen disponibles durante cuatro años, contados desde la fecha en que la decisión adquirió firmeza.

Asimismo, el registro no considera aquellos casos en los que la autoridad únicamente haya impuesto una amonestación, por lo que la ausencia de una persona o empresa en la plataforma no significa necesariamente que nunca haya sido objeto de una actuación administrativa relacionada con propiedad intelectual.

Una herramienta para consultar sanciones

Con la implementación de esta plataforma, el busca centralizar y hacer más accesible la información sobre infracciones de propiedad intelectual, además de fortalecer la transparencia en este ámbito.

La herramienta permite, de esta manera, revisar desde un mismo espacio si existen sanciones firmes relacionadas con marcas, derechos de autor, patentes y otras materias de propiedad intelectual.

TE PUEDE INTERESAR

Produce trabaja con Indecopi para reducción de plazos en caso de salvaguardas
Indecopi confirma multa de S/27,500 al BBVA por impedir reclamo en su Libro de Reclamaciones
Indecopi sanciona a Interbank con más de S/ 400,000 por llamadas spam
Indecopi pide a empresas de transporte informar y atender a pasajeros afectados por lluvias

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.