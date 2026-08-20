Indecopi confirmó una multa de S/27,500 contra BBVA Perú por impedir que un consumidor accediera a su Libro de Reclamaciones. Foto: Indecopi.
Indecopi confirmó una multa de S/27,500 contra BBVA Perú por impedir que un consumidor accediera a su Libro de Reclamaciones. Foto: Indecopi.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Comisión de la Oficina Regional del de Puno confirmó una multa de 5 UIT, equivalente a S/27,500, contra el Banco por impedir que un consumidor accediera al para registrar un reclamo de manera presencial.

El caso ocurrió el 13 de noviembre de 2025. Según lo acreditado durante el procedimiento administrativo, el consumidor solicitó presentar su reclamo en una sede del banco, pero el personal lo derivó hacia canales virtuales o telefónicos, sin brindarle la asistencia necesaria para efectuar el registro en ese momento.

Para la Comisión, esta actuación vulneró el y constituye una infracción al artículo 152 del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Banco deberá facilitar acceso al Libro de Reclamaciones

El tienen la obligación de ponerlo a disposición de los consumidores y brindarles el apoyo necesario para que puedan registrar correctamente sus quejas o reclamos.

La autoridad remarcó que la existencia de canales digitales no libera a los proveedores de esta obligación cuando el consumidor solicita acceder al Libro de Reclamaciones en un establecimiento.

Indecopi confirmó una multa de S/27,500 contra BBVA Perú por impedir que un consumidor accediera a su Libro de Reclamaciones. Foto: Indecopi.
Indecopi confirmó una multa de S/27,500 contra BBVA Perú por impedir que un consumidor accediera a su Libro de Reclamaciones. Foto: Indecopi.

Como medida correctiva, BBVA deberá implementar, en un plazo de 15 días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la resolución, los mecanismos necesarios para que los consumidores puedan acceder a su Libro de Reclamaciones virtual en el mismo establecimiento.

Asimismo, el banco deberá brindar la asistencia necesaria para que los usuarios puedan registrar adecuadamente sus quejas o reclamos.

Segunda y última instancia administrativa

La decisión fue adoptada mediante la Resolución Final N.° 044-2026/CPC-INDECOPI-PUN, con la que la Comisión confirmó la sanción impuesta en primera instancia por el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos del Indecopi de Puno.

El pronunciamiento corresponde a la segunda y última instancia administrativa del Indecopi. No obstante, la resolución puede ser impugnada posteriormente en la vía judicial.

La resolución es pública y puede ser consultada en el , ingresando el código 0044-2026/CPC.

TE PUEDE INTERESAR

Indecopi sanciona a Interbank con más de S/ 400,000 por llamadas spam
Indecopi pide a empresas de transporte informar y atender a pasajeros afectados por lluvias
Indecopi autoriza con condiciones la compra de Sky Airline por parte de Abra Group
Indecopi confirma multa de S/ 19,800 a colegio por impedir examen y otras infracciones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.