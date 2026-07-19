La familia Huancaruna Perales inició el negocio cafetero recorriendo rutas del norte peruano. (Foto: imagen de referencia)
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Dax Canchari Reyes
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Mucho antes de que el café peruano ganara premios internacionales o apareciera en cafeterías de especialidad, Antonio Huancaruna Saavedra recorría caminos del norte del país comprando y trasladando sacos de café en un viejo camión. Lo que inició como un pequeño negocio regional en Cajamarca durante la década de 1960 terminó convirtiéndose, con el paso de los años, en Perales Huancaruna S.A.C. (Perhusa), uno de los actores históricos de la exportación cafetera peruana y grupo detrás de la marca Altomayo.

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