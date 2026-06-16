La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó el inicio de las pruebas piloto de la Tarjeta Interoperable de Transporte (TIT) en buses de transporte público regular, un paso para avanzar hacia la integración de los medios de pago.

La primera validación se realizó en unidades de la ruta conocida como “Urbanito”, que conecta Lima y parte del Callao. Durante la demostración, los validadores instalados en los buses leyeron correctamente la tarjeta: el sistema emitió el mensaje de “validación exitosa”, registró la transacción de manera segura y mostró el saldo disponible.

Miguel Tuesta, vocero de la ATU, recordó que la tarjeta interoperable funciona desde el 2024 en la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. No obstante, a fin de ampliar su uso, la ATU entregó en febrero de este año el software de validación a operadores tecnológicos que brindan servicios a las empresas de transporte autorizados.

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Explicó que, tras varios meses de programación y pruebas en los equipos de recaudo, tres operadores culminaron esta etapa. Las pruebas piloto tendrán una duración aproximada de 15 días.

Luego, la ATU realizará evaluaciones complementarias para verificar la integración de las transacciones con sus sistemas y validar funciones como el bloqueo de tarjetas y la aplicación de tarifas diferenciadas por tramos.

“Si los resultados son favorables, la implementación de la tarjeta interoperable en rutas autorizadas de transporte público regular podría comenzar de manera progresiva desde agosto de 2026″, señaló.

la ATU realizará evaluaciones complementarias para verificar la integración de las transacciones con sus sistemas y validar funciones como el bloqueo de tarjetas y la aplicación de tarifas diferenciadas por tramos.

El vocero precisó que la nueva tarjeta se incorporará como una alternativa adicional de pago y coexistirá con los mecanismos que ya utilizan los usuarios, como las tarjetas propias de cada servicio, las tarjetas bancarias y las billeteras digitales.

Tuesta destacó además que la interoperabilidad permitirá beneficios asociados a la integración tarifaria, descuentos por transbordo y una mejor planificación de los viajes.