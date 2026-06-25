El movimiento de carga en los terminales portuarios de uso público del país alcanzó 5.8 millones de toneladas métricas en abril de 2026, lo que significó un crecimiento de 20.1 % frente al mismo mes del año anterior, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a partir de cifras de la Autoridad Portuaria Nacional (APN).

El resultado estuvo impulsado por el mayor dinamismo de distintos tipos de carga, en un contexto de expansión del comercio exterior y la actividad logística. Entre ellos destacó la carga rodante, que registró el mayor incremento porcentual con 42.9 %, al sumar 43,282 toneladas métricas.

También se observó un desempeño positivo en el granel sólido, que creció 40.5 % hasta alcanzar 1′087,946 toneladas métricas, representando el 18.8 % del total movilizado. En tanto, el granel sólido de minerales aumentó 27.6 %, con 967,816 toneladas métricas, equivalente al 16.7 % del volumen total.

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La carga contenedorizada se mantuvo como la principal categoría, al concentrar el 52.5 % del movimiento total y sumar 3′047,855 toneladas métricas, con un crecimiento de 17.3 % frente al año previo.

Asimismo, la carga fraccionada representó el 7.8 % del total, con 454,616 toneladas métricas y un aumento de 9.6 %. Estos resultados ayudaron a compensar la caída del granel líquido, que retrocedió 21 % y cerró en 200,639 toneladas métricas.

En cuanto a la distribución operativa, el 48 % del movimiento correspondió a descarga, seguido del embarque con 36.3 % y el transbordo con 12.9 %, mientras que otras operaciones concentraron el 2.8 % restante.

Puerto Paracas. Foto: Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público

Puertos con mayor movimiento de carga en el país

A nivel de infraestructura portuaria, el mayor movimiento se registró en el Terminal de Contenedores Zona Sur del Callao, operado por DP World, con 1.8 millones de toneladas métricas.

Le siguieron, el Terminal Norte Multipropósito del Callao, concesionado a APM Terminals, con 1.6 millones; el Terminal Portuario de Matarani (Tisur), con 722,514; el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay (Cosco), con 479,490; y el Terminal Portuario General San Martín en Paracas (Consorcio Paracas), con 323,783 toneladas.