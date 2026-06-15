Lastimosamente, las predicciones se cumplieron, y con antelación. El jueves pasado, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) informó que el Fenómeno de El Niño (FEN) global ya comenzó. La NOAA es una agencia científica adscrita al Departamento de Comercio estadounidense. Como su nombre lo indica, el FEN global tiene impacto en más países –en toda América, partes de Asia, África y Oceanía–, a diferencia del FEN costero, que mayormente causa estragos en Ecuador y Perú (editorial de Gestión del 01/04/2026). Por esos días, había aumentado la probabilidad de un FEN global para fines de este año, pero El Niño se adelantó.

En nuestro país ya lo había advertido la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del FEN (ENFEN), en su comunicado del 29 de mayo. Pero en vista que la atención estaba centrada en la segunda vuelta electoral y los debates entre los dos candidatos que la disputarían, no hubo repercusión acerca de la previsión de la agencia: la ocurrencia de un FEN global desde junio de este año hasta febrero del 2027, que si bien era probable que sería de magnitud débil, no descartaba que alcance una intensidad moderada en noviembre y diciembre.

Sin embargo, la NOAA ha otorgado a El Niño global un 63% de probabilidad de que se convierta en “muy fuerte” (el llamado “Súper El Niño”) y que será uno de los más prolongados desde 1950. La agencia estadounidense pronostica que El Niño global continuará durante todo el otoño boreal (nuestra primavera) y que es altamente probable que prosiga durante el invierno boreal (nuestro verano). Para el Perú, específicamente, la NOAA pronostica intensas lluvias desde enero hasta mayo del 2027. Así que el próximo Gobierno y los senadores y diputados electos están avisados. Una de sus prioridades tendrá que ser la respuesta a los efectos que el FEN global podría tener en el país.

Por lo pronto y como sucede todos los años, el dinero asignado para prevención de desastres naturales (el Programa Presupuestal 0068) no se ha gastado en su totalidad. El año pasado, el total destinado por los tres niveles de Gobierno (nacional, regionales y locales) equivalió al 85% de lo asignado en sus respectivos presupuestos institucionales modificados. En diez departamentos se gastó más del 90%, pero en dos (Pasco y Junín) apenas se superó la mitad de lo asignado. Para este año, en el primer trimestre, los departamentos con menor gasto en prevención fueron Madre de Dios, Piura (que es altamente vulnerable al FEN) y Moquegua. No aprendemos.