La recaudación tributaria registró en junio su mayor crecimiento desde abril del 2022. Según informó la Sunat, los ingresos tributarios netos alcanzaron los S/ 16,456 millones, lo que representó un incremento de 28.6% frente al mismo mes del 2025.

Con este resultado, acumula en el primer semestre del año ingresos por S/ 104,435 millones, es decir, S/ 15,086 millones más que en el mismo periodo del año pasado, un aumento de 13.1%.

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¿Cómo le fue a cada tributo?

La Sunat explicó que el resultado de junio respondió principalmente al crecimiento estimado de la actividad económica durante mayo, con un avance del Producto Bruto Interno (PBI) cercano al 2.1% -proyectó- y de la demanda interna de 2.3%.

También influyó el incremento de 29.6% en las importaciones, así como las mayores cotizaciones internacionales del cobre y el oro, que elevaron los ingresos de las empresas vinculadas a estos sectores.

No obstante, indicó que el menor tipo de cambio, que retrocedió 5.5% respecto de junio del año anterior, tuvo un efecto negativo sobre la base imponible de las importaciones y sobre los ingresos declarados por las empresas exportadoras.

Impuesto a la Renta

El Impuesto a la Renta (IR) fue el tributo que mostró uno de los mayores avances en junio. La recaudación alcanzó S/ 7,368 millones, un crecimiento de 35.7% frente al sexto mes del año pasado.

Este resultado estuvo impulsado principalmente por el aumento de los pagos a cuenta de empresas del Régimen General y del Régimen MYPE Tributario, así como por la regularización anual del impuesto y los pagos efectuados por sujetos no domiciliados. También crecieron los ingresos provenientes de las rentas de primera, segunda y quinta categoría.

Así, en el primer semestre, la recaudación por IR sumó S/ 52,232 millones, una expansión de 13.9%, sobre todo por tercera categoría (empresas) (S/ 21,470 millones, un incremento de 31.3%).

Impuesto General a las Ventas

Por su parte, la recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) ascendió a S/ 8,790 millones, lo que representó un incremento de 13.4%. El IGV interno aumentó 6.1%, mientras que el aplicado a las importaciones avanzó 23.4%, favorecido por el mayor volumen de compras al exterior y por pagos asociados a operaciones garantizadas de meses anteriores.

Recaudación tributaria registra su mejor resultado desde 2022 y supera los S/ 16,400 millones | Foto: Referencial

En contraste, la recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) disminuyó 1.2% y se ubicó en S/ 920 millones.

La caída respondió principalmente a una menor recaudación del impuesto aplicado a los combustibles, aunque fue parcialmente compensada por mayores ingresos provenientes de la cerveza, así como de los juegos y apuestas deportivas a distancia.

El rubro de otros ingresos mostró uno de los mayores incrementos al crecer 41%. La Sunat atribuyó este resultado al aumento de la recaudación del Impuesto Especial a la Minería, impulsado por las altas cotizaciones de los metales, así como al incremento de los pagos por multas, fraccionamientos, casinos, apuestas deportivas, el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y el Régimen Único Simplificado.

Respecto a las devoluciones de impuestos, estas ascendieron a S/ 2,872 millones durante junio, monto que representó una reducción de 2.7% frente al mismo mes del año anterior.

Por segmentos de contribuyentes, la recaudación proveniente de los principales contribuyentes (PRICOS) alcanzó S/ 11,446 millones, con un crecimiento de 27.6%, mientras que la de medianos y pequeños contribuyentes (Mepecos) sumó S/ 3,218 millones, un aumento de 6.9%.

En tanto, la recaudación de tributos aduaneros llegó a S/ 4,665 millones, cifra que significó un incremento de 23.7% respecto de junio del 2025. Según la administración tributaria, este resultado estuvo impulsado por el crecimiento de las importaciones y por mayores pagos vinculados a operaciones de importación previamente garantizadas.

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