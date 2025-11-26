A pedestrian passes the Marriner S. Eccles Federal Reserve building in Washington.
A pedestrian passes the Marriner S. Eccles Federal Reserve building in Washington.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional

La actividad económica de Estados Unidos se mantuvo prácticamente sin cambios en las últimas semanas, aunque el gasto de los consumidores volvió a caer, excepto entre los compradores de mayores ingresos, informó el miércoles la Reserva Federal.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.