Los tokens representan la unidad de uso, unidad básica de información que procesan los aplicativos. (Foto: Derecho Práctico)
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Franco Saurré
mailFranco Saurré

Cada vez más empresas incorporan inteligencia artificial para automatizar tareas, redactar documentos o analizar información. Sin embargo, pocas conocen que la forma en cómo interactúan con estas herramientas puede influir directamente tanto en los costos de uso como en la calidad de los resultados.

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