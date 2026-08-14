El domingo, el Gobierno encargó la presidencia ejecutiva de Essalud a la contadora Hilda Sandoval, quien posee amplia experiencia en puestos públicos y una maestría en Dirección Estratégica de Empresas. La ley establece que la presidencia ejecutiva de la entidad recae en el representante del Estado ante su consejo directivo, quien es designado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). El titular de ese portafolio, Juan Sheput señaló que la encargatura “marca el inicio de una nueva etapa” para una de las entidades públicas que concentra mayores cuestionamientos por la calidad de sus servicios.

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El ministro utilizó un lenguaje más moderado –acorde con el estilo comunicacional que ha adoptado el Gobierno de Keiko Fujimori–, pues días antes anunció que iba a “fumigar” Essalud, expresión que sonó agresiva. No es necesario correr el riesgo de ganarse la ojeriza del personal operativo de la entidad, pues su mayor deficiencia está en la falta de idoneidad y los continuos cambios de la alta dirección. En el periodo 2021-2026, Essalud tuvo once presidentes ejecutivos y decenas de gerentes generales, gerentes regionales, etc.

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Sheput también anunció una auditoría a las compras de medicinas y la evaluación de una declaratoria de emergencia en la entidad. En junio, un reportaje periodístico reveló que Essalud había realizado compras por S/ 1,800 millones, con sobreprecio. La Contraloría ya inició una auditoría de cumplimiento por dicho caso, mientras que la Fiscalía tiene una investigación en etapa preliminar –esperemos que no termine archivándola–. Quizás enterado de esto, Sheput pasó de anunciar auditorías a exhortar a la Contraloría y la Fiscalía a investigar lo ocurrido los últimos años, pues además de compras irregulares, habría habido contrataciones indebidas, nombramientos acelerados y otros hechos irregulares. Coincidimos en que se amplíen las investigaciones y que los responsables de ese caos comparezcan ante la justicia.

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Mientras tanto, la crisis en Essalud continúa. Ayer, La República informó del desabastecimiento de inmunoglobulina, medicamento vital para pacientes con enfermedades raras. Y seis de cada diez peruanos no tendría problemas en reemplazar Essalud, según un estudio realizado por BBK Group e Impronta Research (ver nuestra edición de ayer). Hay dos experiencias que combinan calidad de la atención con infraestructura adecuada: dos contratos de asociación público-privada (APP) para la construcción y administración de hospitales en el Callao y Villa María del Triunfo. ¿Por qué no han sido replicadas?