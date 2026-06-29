WhatsApp introduce nombres de usuario y deja de exigir el número para iniciar conversaciones (Foto: Jaque Silva / NurPhoto vía Getty Images)
WhatsApp introduce nombres de usuario y deja de exigir el número para iniciar conversaciones (Foto: Jaque Silva / NurPhoto vía Getty Images)
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Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

la app busca ofrecer una mayor privacidad al momento de iniciar conversaciones o participar en grupos.

La nueva función hará que los números de teléfono ya no se compartan automáticamente cuando una persona sea añadida a una conversación grupal o envíe un primer mensaje a otro usuario o a una empresa. En esos casos, bastará con conocer el nombre de usuario para establecer el contacto.

WhatsApp apuesta por la privacidad con identificadores sin número de teléfono. (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
WhatsApp apuesta por la privacidad con identificadores sin número de teléfono. (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
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Según explicó la compañía, esta herramienta responde a un enfoque de privacidad que permitirá a los usuarios comunicarse sin necesidad de revelar su número telefónico. No obstante, debido a que la plataforma supera los 3,000 millones de usuarios, es probable que muchas personas no puedan registrar el nombre de usuario que tenían como primera opción.

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Además, la empresa informó que los creadores de contenido, pequeñas empresas y organizaciones podrán solicitar utilizar en WhatsApp el mismo nombre de usuario que ya emplean en otras plataformas de Meta, como Facebook e Instagram. Con ello, se busca mantener una identidad uniforme dentro del ecosistema de aplicaciones del grupo.

Elaborado con información de AFP

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