WhatsApp anunció que dejará de exigir el número de teléfono para contactar con otros usuarios y permitirá identificarse mediante un nombre de usuario, una función que comenzará a implementarse de forma gradual desde este lunes. Con este cambio, la app busca ofrecer una mayor privacidad al momento de iniciar conversaciones o participar en grupos.
La nueva función hará que los números de teléfono ya no se compartan automáticamente cuando una persona sea añadida a una conversación grupal o envíe un primer mensaje a otro usuario o a una empresa. En esos casos, bastará con conocer el nombre de usuario para establecer el contacto.
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Según explicó la compañía, esta herramienta responde a un enfoque de privacidad que permitirá a los usuarios comunicarse sin necesidad de revelar su número telefónico. No obstante, debido a que la plataforma supera los 3,000 millones de usuarios, es probable que muchas personas no puedan registrar el nombre de usuario que tenían como primera opción.
WhatsApp indicó que el despliegue de esta función será progresivo y no precisó cuánto tiempo tomará para estar disponible para todos los usuarios.
Además, la empresa informó que los creadores de contenido, pequeñas empresas y organizaciones podrán solicitar utilizar en WhatsApp el mismo nombre de usuario que ya emplean en otras plataformas de Meta, como Facebook e Instagram. Con ello, se busca mantener una identidad uniforme dentro del ecosistema de aplicaciones del grupo.
Elaborado con información de AFP