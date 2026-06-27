Cada mes, millones de personas en Estados Unidos esperan sus depósitos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Además de ser un apoyo esencial para comprar alimentos básicos, este beneficio permite a familias de bajos ingresos liberar dinero para otras prioridades como el alquiler, los servicios públicos o el transporte. Con la llegada de julio, es importante conocer el calendario de pagos para planificar las compras del mes y evitar sorpresas en el saldo de la tarjeta EBT. A continuación, presentamos las fechas de depósito de julio por cada estado de EE.UU.

Son millones las familias en Estados Unidos que dependen de los beneficios de SNAP para comprar alimentos todos los meses (Foto: Freepik)

LAS FECHAS QUE DEPOSITARÁN LOS BENEFICIOS DE SNAP EN JULIO DE 2026

Antes de darte a conocer las fechas de pago de SNAP en cada estado, te comentamos que la distribución varía de acuerdo con el lugar de residencia del beneficiario. Asimismo, el dinero se deposita siguiendo diferentes criterios: por la letra inicial del apellido, por el número de caso y por distribución única. Es importante recordarte que el dinero se depositará automáticamente en las tarjetas EBT, sin que los beneficiarios deban realizar nuevos trámites.

Del 1 al 3 de julio Connecticut Del 1 al 5 de julio Alaska, Dakota del Norte, Nebraska, Nueva Jersey, Vermont Del 1 al 9 de julio Nueva York Del 1 al 10 de julio California, Colorado, Idaho, Iowa, Kansas, Nevada, Oklahoma, Tennessee, Washington, DC Del 1 al 13 de julio Arizona Del 1 al 15 de julio Wisconsin Del 1 y el 20 de julio Illinois, Nuevo México, Washington Del 1 al 22 de julio Misuri Del 1 al 28 de julio Texas, Florida Del 2 al 20 de julio Ohio Del 4 al 13 de julio Arkansas Del 4 al 23 de julio Alabama Del 4 al 23 de julio Maryland Del 5 y el 23 de julio Georgia

ASÍ PUEDES CONSULTAR TU SALDO EN LA TARJETA EBT

El depósito se realiza en la tarjeta EBT, la cual tiene varias maneras de consultar el saldo:

Por teléfono. Llama al número gratuito que aparece en el reverso de tu tarjeta EBT. El sistema automático te pedirá el número de la tarjeta y tu PIN, para luego informarte el saldo disponible y las últimas transacciones.

En línea o con app. Entra al sitio web de EBT de tu estado y crea una cuenta para ver tu saldo y movimientos. También puedes descargar la app EBT que use tu estado (ConnectEBT, ebtEDGE, o aplicaciones como Propel) para vincular tu tarjeta y ver el saldo en el celular en cualquier momento.

En el recibo o terminal de la tienda. Todas las veces que pagas con la EBT, en la parte final del recibo aparece el saldo restante. Asimismo, en muchas tiendas puedes hacer una “consulta de saldo” en la misma terminal antes de comprar, solamente debes pasar la tarjeta y poner tu PIN sin hacer consumo.

En cajeros (solo para beneficios en efectivo). Si también recibes beneficios en efectivo, algunos cajeros automáticos que aceptan EBT permiten ver el saldo con la opción “Balance inquiry”.

DE ESTA FORMA ACCEDES A LA AYUDA SNAP

Para acceder a la ayuda SNAP en Estados Unidos debes solicitar información en el estado donde resides, cumplir los requisitos de elegibilidad y completar una solicitud con entrevista y documentos de apoyo, publica el sitio web USA.gov en español.

Pasos para solicitar SNAP

Comunícate con la oficina estatal o local de SNAP del estado donde resides. Recuerda que cada estado tiene su propia solicitud y proceso.

Presenta la solicitud en línea (en persona, por correo o fax). Estas opciones las brinda tu estado.

Participa en una entrevista (por teléfono, presencial o videollamada) donde revisarán tu información.

Requisitos generales