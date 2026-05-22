En medio de rentas que no dejan de subir, transporte caro y empleos inestables, muchas familias latinas y migrantes en ciudades como Los Ángeles, San José, San Diego y el Valle Central ya viven al límite, haciendo malabares para cubrir lo básico. Para quienes comparten apartamento, trabajan medio tiempo en restaurantes, hacen “side hustles” como Uber Eats o cuidan de familiares mayores, perder la tarjeta de ayuda puede significar tener que escoger entre pagar la renta o comprar comida. En ese contexto, líderes de iglesias, promotoras comunitarias y bancos de alimentos —muchos impulsados por congregaciones latinas y organizaciones de barrio— advierten que la presión sobre las despensas comunitarias podría dispararse si no hay medidas de respaldo. Todo esto ocurre justo cuando, a partir del 1 de junio de 2026, cientos de miles de residentes de California podrían quedarse sin acceso a CalFresh, el programa estatal que administra la ayuda alimentaria vinculada al SNAP federal.

El cambio proviene de una actualización de las reglas federales que endurecen los requisitos laborales y de participación para mantener la elegibilidad. Aunque el gobierno federal y el estado presentan el ajuste como una vuelta a criterios de “participación activa”, en la práctica la norma extiende las obligaciones a grupos que antes estaban protegidos o exentos en muchos condados. Por eso autoridades locales, legisladores estatales y organizaciones de ayuda están movilizándose para informar a beneficiarios y buscar recursos temporales. De aquí en adelante explicamos con detalle quiénes pierden la ayuda, quiénes mantienen exenciones, qué deben hacer los beneficiarios y qué impacto social podría tener esta medida en comunidades hispanohablantes en EE. UU.

CalFresh es el nombre que recibe el programa SNAP en California (Foto: Freepik)

¿QUÉ CAMBIA EN CALFRESH DESDE JUNIO?

Nuevas normas federales amplían el grupo de personas que deberán cumplir actividades laborales, educativas o comunitarias para seguir recibiendo asistencia alimentaria.

Según el California Department of Social Services, muchos adultos deberán completar al menos 80 horas mensuales de trabajo, capacitación, estudios o servicio comunitario para mantener la elegibilidad.

Las autoridades estatales estiman que más de 660,000 residentes de California podrían no cumplir con estos requisitos, lo que pone en riesgo su acceso a los beneficios en cuestión de semanas.

El impacto se nota con fuerza en áreas con alta presencia latina: condados del Área de la Bahía, el condado de Los Ángeles, el Valle Central y el sur de California registran grandes concentraciones de personas que trabajan en empleos de baja remuneración o con horarios variables.

LOS GRUPOS MÁS AFECTADOS

Las reglas actualizadas apuntan especialmente a los llamados ABAWDs (Able-Bodied Adults Without Dependents), término usado para identificar a adultos físicamente aptos sin dependientes. Ahora, además de ese grupo, otras categorías antes parcialmente protegidas pueden verse obligadas a cumplir nuevos requisitos:

Grupo afectado Situación con las nuevas reglas Adultos entre 55 y 64 años Ahora podrían quedar sujetos a requisitos laborales Padres con hijos de 14 años o más Pierden ciertas exenciones previas Personas sin hogar Pueden quedar sujetas al límite de tiempo Veteranos Algunos deberán cumplir horas de trabajo o capacitación Jóvenes que salieron del foster care También podrían verse afectados

REQUISITOS TÍPICOS PARA CONSERVAR LA AYUDA MÁS ALLÁ DE TRES MESES

Trabajar al menos 20 horas por semana.

Completar al menos 80 horas mensuales de actividad combinada (trabajo, capacitación o servicio comunitario).

Ganar un mínimo de US$217.50 dólares semanales antes de impuestos.

Participar en programas educativos o de entrenamiento laboral aprobados por la agencia.

Quienes no cumplan con estas condiciones podrían perder el acceso a los beneficios después del límite temporal establecido por el programa federal.

¿QUIÉNES TODAVÍA PUEDEN QUEDAR EXENTOS?

No todas las personas estarán obligadas a cumplir las nuevas exigencias. Existen grupos con protecciones o exenciones especiales:

Personas menores de 18 años o mayores de 64.

Padres o cuidadores de niños menores de 14 años.

Mujeres embarazadas.

Personas con problemas físicos o de salud mental documentados que les impidan trabajar.

Participantes de ciertos programas aprobados de capacitación.

Residentes de algunos condados donde las reglas ABAWD fueron suspendidas temporalmente.

CONDADOS DE CALIFORNIA CON EXENCIÓN TEMPORAL

Entre noviembre de 2025 y octubre de 2026, los siguientes condados no estarán sujetos al límite federal de tres meses:

Alpine

Colusa

Imperial

Merced

Monterey

Plumas

Tulare

Esto significa que los residentes elegibles de estas zonas podrán seguir recibiendo beneficios sin quedar sujetos temporalmente a las restricciones más severas.

IMPACTO EN LA RED DE APOYO COMUNITARIA

Los bancos de alimentos y organizaciones comunitarias ya alertaron sobre una situación crítica. La California Association of Food Banks y redes locales reportan que muchas despensas operan prácticamente a máxima capacidad; añadir miles de personas nuevas en busca de ayuda puede colapsar la asistencia de emergencia. En condados urbanos con alta población latina, como Santa Clara County, donde se calcula que unas 55,000 personas podrían verse afectadas, las iglesias y centros comunitarios —lugares que actúan informalmente como redes de seguridad— se preparan para jornadas extendidas de entrega de alimentos y para coordinar voluntariado.

En barrios con fuerte presencia hispana, las horas de servicio comunitario exigidas pueden chocar con horarios de trabajo en la economía gig (repartidores, limpieza, restaurantes) y con responsabilidades familiares multigeneracionales.

Muchas familias recurren a “tianguis” locales, mercados de barrio y supermercados latinos; la pérdida de CalFresh reducirá la capacidad de compra de estos comercios pequeños y afectará microeconomías locales.

Asociaciones de migrantes y oficinas de asistencia social en consulados locales están promoviendo información en español para evitar que personas pierdan la ayuda por trámites pendientes o falta de documentación.

Legisladores estatales y autoridades locales han comenzado a moverse: sesiones informativas, campañas en español, y esfuerzos para canalizar fondos de emergencia. Algunos asambleístas han sostenido reuniones con bancos de alimentos y agencias de empleo para buscar soluciones temporales y programas de reconversión laboral que permitan cumplir con los nuevos requisitos de horas y capacitación.

¿QUÉ DEBEN HACER LOS BENEFICIARIOS DE CALFRESH AHORA?

Si alguien recibe actualmente beneficios de CalFresh, conviene actuar de inmediato. Los pasos concretos:

Revisar su estatus con la oficina local de servicios sociales del condado.

Verificar si pertenece a un grupo exento y confirmar la documentación necesaria.

Confirmar cuántas horas de trabajo o capacitación necesita completar y cómo reportarlas.

Actualizar información personal y laboral en su expediente.

Consultar programas gratuitos de entrenamiento, educación o colocación laboral disponibles en su condado.

Revisar cualquier notificación oficial enviada por la agencia estatal o del condado y responder a tiempo.

Muchas personas podrían perder la ayuda simplemente por no conocer los cambios o por no entregar documentación a tiempo. Por eso las autoridades insisten en buscar orientación cuanto antes.

CalFresh en California ayuda a miles de familia a llevar alimentos a la mesa de su hogar (Foto: Freepik)

CONSEJOS PRÁCTICOS Y RECURSOS COMUNITARIOS

Acuda a centros comunitarios, iglesias o promotoras locales que a menudo ayudan a completar formularios en español.

Pregunte por programas de “job training” y desempleo que cuentan como actividad válida para mantener la elegibilidad.

Pregunte por horarios flexibles de voluntariado o capacitación que se puedan compatibilizar con trabajos en la economía gig.

Coordine con redes vecinales para reparto de alimentos temporal y conozca la ubicación y horario de despensas locales.

¿QUÉ PUEDEN ESPERAR LOS CONDADOS Y CÓMO SE ESTÁ RESPONDIENDO?