Argentina cierra su participación en la fase de grupos ante Jordania. Por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026, la ‘Albiceleste’ buscará llevarse los tres puntos en el AT&T Stadium, Dallas, para llegar a los 16avos de final con puntaje perfecto. El compromiso empezará a las 11:00 p. m. (horario argentino).

¿Quieres ver el partido de la Albiceleste desde tu teléfono celular, PC, Tablet o televisor Smart TV? La transmisión oficial para los aficionados argentinos estará a cargo de TV Pública (Canal 7) en señal abierta y cableoperadores.

Para este compromiso, Lionel Scaloni decidió dar oportunidad a jugadores que no estaban sumando minutos en la Copa del Mundo. Messi estará en el banco de suplentes, pero podría ingresar a la cancha para que pueda seguir ampliando su racha goleadora en los Mundiales (donde es el máximo artillero en la historia de la Copa del Mundo).

¿Dónde ver TV Pública (Canal 7), Argentina vs. Jordania EN VIVO y ONLINE por Internet?

Para acceder a la transmisión online debes ingresar al sitio web oficial o al canal de YouTube de TV Pública. También puedes seguir el encuentro mediante las siguientes plataformas:

Cont.ar

DGO

Flow

Telecentro Play

mitelefe

TyC Sports Play

Disney+ Premium

Estas aplicaciones están disponibles para teléfonos Android, iPhone, tablets, computadoras, Smart TV, Chromecast, Apple TV, Roku y Fire TV Stick.

DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Cobertura oficial de TV Pública (CANAL 7) EN VIVO GRATIS para ver el partido Argentina vs. Jordania hoy, con Lionel Messi, por la Jornada 3 del Grupo J del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. FOTO DE PAUL ELLIS PARA AFP

¿Cómo ver TV Pública EN VIVO, Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026?

TV Pública se encuentra disponible en señal abierta y gratuita dentro de las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Canal 7. También puedes seguir la transmisión del partido entre Argentina y Jordania por la Jornada 3 del Grupo J del Mundial 2026 a través de los principales cableoperadores del país.

Canal 7 de VHF

Canal 7 HD de Movistar TV

Canal 8 HD de Telecentro

Canal 12 SD de Antina

Canal 11 SD de Claro TV

Canal 11 SD/HD de Cablevisión Flow

Canales 121 SD y 1121 HD de DirecTV

Canales 14, 15A y 20 HD de Supercanal

Canales 30 HD y 644 HD de Dibox

Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar

¿Cómo ver TV Pública ONLINE en Estados Unidos para seguir Argentina vs. Austria?

Si resides en Estados Unidos y deseas acceder a la programación de TV Pública Argentina, puedes utilizar un servicio VPN con servidores ubicados en territorio argentino.

Paso a paso para ver TV Pública desde USA

Contrata una VPN confiable con servidores en Argentina.

Descarga la aplicación en tu PC, Smart TV, Tablet o teléfono móvil.

Conéctate a un servidor ubicado en Argentina.

Ingresa al sitio web oficial de TV Pública o a Cont.ar.

Disfruta de la transmisión del partido entre Argentina y Austria.

Consulta la hora de inicio y los canales para ver Argentina vs. Jordania en vivo y en directo, este sábado 26 de junio, por la Jornada 3 del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

Argentina vs. Jordania por Mundial 2026: cuándo juega, en qué estadio, horarios y canales

Partido Argentina vs. Jordania Información Fecha Sábado 27 de junio. Estadio AT&T Stadium Ciudad Texas, Estados Unidos Hora 11:00 p.m. (Buenos Aires) Canal TV Pública árbitro István Kovács (Rumania)

Argentina quiere cerrar su participación en la fase de grupos con puntaje perfecto. La Albiceleste, con Lionel Messi en el banco de suplentes, enfrentará a Jordania por la tercera fecha del Grupo J, desde las 11:00 p.m. y lo puedes ver EN VIVO GRATIS por TV Pública (Canal 7).

Argentina y Jordania se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 27 de junio por la Jornada 3 del Grupo J desde el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública, Telefe, Mi Telefe, TyC Sports, Flow Sports, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE ARGENTINA EN X DE @Argentina)