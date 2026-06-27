Va por el puntaje perfecto. Este sábado 27 de junio, desde el AT&T Stadium de Dallas, mira el partido de Argentina vs. Jordania EN VIVO a través de la señal de TyC Sports y TyC Sports Play, por la Jornada 3 del Grupo J del Mundial de Fútbol 2026 . La albiceleste y Lionel Messi han tenido un arranque perfecto en el torneo, habiendo goleado 3-0 a Argelia en el debut y ganándole por 2-0 a Austria, con 5 goles de Messi en el torneo. A continuación, sigue el minuto a minuto del partido.

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026?

TyC Sports se encuentra disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite. Estos son algunos de los canales donde podrás seguir el partido entre Argentina vs. Jordania EN VIVO por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Operador en Argentina Canal SD Canal HD Detalle de acceso Flow (Cablevisión/Personal) 22 101 Incluido en paquetes de TV básica y superiores. DirecTV / D Sports 629 1629 Disponible en planes con paquete de deportes y/o fútbol. Telecentro 106 1018 Incluido en TV Digital y HD. Claro TV – 105 Señal en alta definición en todos los planes HD.

Canal 22 SD y 101 HD de Cablevisión Flow Digital

Canales 629 SD y 1629 HD de DirecTV

Canales 106 SD y 1016 HD de Telecentro

Además, el encuentro también estará disponible en simultáneo por TV Pública, Telefe y DIRECTV Sports Argentina.

DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido Argentina vs. Jordania hoy por la Jornada 3 del grupo J del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Cómo ver TyC Sports Play EN VIVO, Argentina vs. Jordania?

TyC Sports Play permite acceder a la programación digital del canal desde cualquier dispositivo compatible con conexión a internet.

Plataforma / App Requisito de acceso Cómo ver TyC Sports en vivo TyC Sports Play Registro gratuito con usuario de cableoperador o mail; geolocalización en Argentina. Ingresar a play.tycsports.com, elegir “TyC Sports en vivo” el sábado 27/06.

tycsports+1 Flow App (Personal) Ser cliente de TV Flow con TyC Sports en la grilla. Abrir app o sitio web de Flow, ir a la guía y seleccionar TyC Sports. DirecTV GO / D GO Abono de DirecTV con acceso a plataforma online. Entrar a D GO y reproducir el canal TyC Sports según el paquete disponible. Telecentro Play Cliente de Telecentro con TV Digital/HD. Acceder a la sección en vivo y elegir el canal TyC Sports. Claro Video / Claro TV App Servicio de TV de Claro activo con canal TyC Sports. Reproducir el canal 105 HD desde la app de Claro TV.

Los usuarios podrán seguir el partido desde:

Teléfonos móviles Android y iPhone

Tablets

Computadoras y laptops

Smart TV compatibles

Chromecast y Android TV

El acceso puede requerir autenticación mediante un proveedor de televisión por cable o satélite. Asimismo, determinadas transmisiones pueden estar sujetas a restricciones geográficas derivadas de los derechos internacionales del Mundial 2026.

Aplicaciones oficiales

¿Dónde ver TyC Sports Internacional EN VIVO desde Estados Unidos?

Los aficionados argentinos residentes en Estados Unidos podrán acceder a la señal de TyC Sports Internacional mediante distintas plataformas de televisión y streaming, sujetas a disponibilidad regional.

Entre las principales opciones destacan:

Fanatiz

Fubo

TyC Sports Internacional

DIRECTV (Canal 469, según paquete contratado)

Fubo ofrece acceso a múltiples competiciones internacionales y suele incluir pruebas gratuitas para nuevos usuarios en determinados mercados.

Argentina y Jordania se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 27 de junio por la Jornada 3 del Grupo J desde el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública, Telefe, Mi Telefe, TyC Sports, Flow Sports, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE ARGENTINA EN X DE @Argentina)