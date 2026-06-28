Argentina cierra su participación en la fase de grupos ante Jordania. Por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026, la ‘Albiceleste’ buscará llevarse los tres puntos en el AT&T Stadium, Dallas, para llegar a los 16avos de final con puntaje perfecto. El compromiso empezará a las 11:00 p. m. (horario argentino).
¿Quieres ver el partido de la Albiceleste desde tu teléfono celular, PC, Tablet o televisor Smart TV? La transmisión oficial para los aficionados argentinos estará a cargo de TV Pública (Canal 7) en señal abierta y cableoperadores.
Para este compromiso, Lionel Scaloni decidió dar oportunidad a jugadores que no estaban sumando minutos en la Copa del Mundo. Messi estará en el banco de suplentes, pero podría ingresar a la cancha para que pueda seguir ampliando su racha goleadora en los Mundiales (donde es el máximo artillero en la historia de la Copa del Mundo).
¿Dónde ver TV Pública (Canal 7), Argentina vs. Jordania EN VIVO y ONLINE por Internet?
Para acceder a la transmisión online debes ingresar al sitio web oficial o al canal de YouTube de TV Pública. También puedes seguir el encuentro mediante las siguientes plataformas:
- Cont.ar
- DGO
- Flow
- Telecentro Play
- mitelefe
- TyC Sports Play
- Disney+ Premium
Estas aplicaciones están disponibles para teléfonos Android, iPhone, tablets, computadoras, Smart TV, Chromecast, Apple TV, Roku y Fire TV Stick.
¿Cómo ver TV Pública EN VIVO, Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026?
TV Pública se encuentra disponible en señal abierta y gratuita dentro de las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Canal 7. También puedes seguir la transmisión del partido entre Argentina y Jordania por la Jornada 3 del Grupo J del Mundial 2026 a través de los principales cableoperadores del país.
- Canal 7 de VHF
- Canal 7 HD de Movistar TV
- Canal 8 HD de Telecentro
- Canal 12 SD de Antina
- Canal 11 SD de Claro TV
- Canal 11 SD/HD de Cablevisión Flow
- Canales 121 SD y 1121 HD de DirecTV
- Canales 14, 15A y 20 HD de Supercanal
- Canales 30 HD y 644 HD de Dibox
- Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar
¿Cómo ver TV Pública ONLINE en Estados Unidos para seguir Argentina vs. Austria?
Si resides en Estados Unidos y deseas acceder a la programación de TV Pública Argentina, puedes utilizar un servicio VPN con servidores ubicados en territorio argentino.
Paso a paso para ver TV Pública desde USA
- Contrata una VPN confiable con servidores en Argentina.
- Descarga la aplicación en tu PC, Smart TV, Tablet o teléfono móvil.
- Conéctate a un servidor ubicado en Argentina.
- Ingresa al sitio web oficial de TV Pública o a Cont.ar.
- Disfruta de la transmisión del partido entre Argentina y Austria.
Argentina vs. Jordania por Mundial 2026: cuándo juega, en qué estadio, horarios y canales
|Partido Argentina vs. Jordania
|Información
|Fecha
|Sábado 27 de junio.
|Estadio
|AT&T Stadium
|Ciudad
|Texas, Estados Unidos
|Hora
|11:00 p.m. (Buenos Aires)
|Canal
|TV Pública
|árbitro
|István Kovács (Rumania)
Argentina quiere cerrar su participación en la fase de grupos con puntaje perfecto. La Albiceleste, con Lionel Messi en el banco de suplentes, enfrentará a Jordania por la tercera fecha del Grupo J, desde las 11:00 p.m. y lo puedes ver EN VIVO GRATIS por TV Pública (Canal 7).