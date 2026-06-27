La tercera presentación de Argentina en la Copa Mundial FIFA 2026 puede significar mucho más que tres puntos. Este sábado 27 de junio, la selección de Lionel Scaloni enfrentará a Jordania en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, con la posibilidad de sellar su boleto a los dieciseisavos de final y extender aún más el récord de Lionel Messi como máximo goleador en los Mundiales. El encuentro empezará a las 23:00 horas de Buenos Aires (10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT en Estados Unidos) y promete convertirse en uno de los partidos más vistos de la última jornada del Grupo J.
¿Quieres seguir el partido de la Albiceleste desde tu Smart TV, teléfono móvil, tablet o computadora? La transmisión oficial para Argentina estará disponible en señal abierta a través de Telefe, además de su plataforma digital Mi Telefe, que permitirá seguir todas las incidencias del encuentro desde cualquier dispositivo compatible con conexión a internet.
¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026?
Disfruta de la programación de Telefe en señal abierta o mediante los principales operadores de televisión de Argentina. De esta manera podrás seguir el partido entre Argentina y Austria por la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026.
- Canal 10 de Cablevisión Flow
- Canal 10 de Super Canal
- Canal 10 de TeleRed
- Canal 10 de Movistar TV
- Canal 12 de Telecentro
- Canal 17 de Megacable
- Canal 123 SD y 1123 HD de DIRECTV
- Canal 603 de Cablevideo
- Canal 80.5 de Flow
Además, el encuentro también podrá verse por TV Pública, TyC Sports y DIRECTV Sports Argentina.
¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?
Los aficionados argentinos podrán seguir el encuentro mediante Mi Telefe, la plataforma digital oficial del canal.
Solo necesitas descargar la aplicación o acceder desde un navegador web para disfrutar del partido en vivo desde:
- Teléfonos móviles Android
- iPhone y iPad
- Computadoras y laptops
- Smart TV compatibles
- Tablets
- Chromecast y dispositivos de transmisión
Aplicaciones oficiales
- Mi Telefe para Android (Google Play Store)
- Mi Telefe para iOS (App Store)
¿Cómo ver Telefe desde Estados Unidos y otros países?
Si te encuentras fuera de Argentina y deseas acceder a la programación online de Telefe, puedes utilizar una VPN con servidores ubicados en territorio argentino.
Pasos para acceder
- Contrata una VPN confiable.
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La disponibilidad del contenido puede variar según las restricciones internacionales de derechos de transmisión.
Argentina vs. Jordania: horario, TV y dónde ver EN VIVO por el Mundial 2026
|DATOS CLAVE
|ARGENTINA VS. JORDANIA
|Partido
|Argentina vs. Jordania
|Fecha
|Sábado, 27 de junio de 2026
|Horario
|23:00 horas de Buenos Aires
|TV
|Telefe
|Streaming
|Mi Telefe
|Estadio
|AT&T Stadium
|Ciudad
|Arlington, Texas (Estados Unidos)
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026 – Fecha 3 del Grupo J