La Albiceleste tiene su segunda prueba en este Mundial de Fútbol 2026 y se enfrentará a la selección que podría complicarla en esta fase de grupos. Este lunes 22 de junio, no te pierdas el partido de Argentina vs. Austria, que se vivirá desde el AT&T Stadium de Dallas, válido por la Jornada 2 del Grupo J. A continuación, te dejo con todos los horarios y canales que van a transmitir este duelo, donde Lionel Messi será titular en el equipo de Scaloni.

DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 22/06/2026.- Lista de horarios y canales de TV en diferentes países del mundo para ver el partido Argentina vs. Austria hoy por la fecha 2 del grupo J del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Dallas, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿A qué hora juega Argentina vs. Austria hoy por el Mundial 2026?

Esta es la hora de inicio para seguir el enfrentamiento de Argentina vs. Austria, por la Jornada 2 del Mundial de Fútbol 2026.

Argentina: 14:00 horas.

14:00 horas. Chile: 13:00 horas.

13:00 horas. Ecuador: 12:00 horas.

12:00 horas. España: 19:00 horas.

19:00 horas. Estados Unidos: 1:00 pm ET, 12:00 pm CT, 11:00 am MT, 10:00 am PT.

1:00 pm ET, 12:00 pm CT, 11:00 am MT, 10:00 am PT. México: 11:00 horas (CDMX).

11:00 horas (CDMX). Colombia: 12:00 horas.

12:00 horas. Paraguay: 14:00 horas.

14:00 horas. Perú: 12:00 horas.

12:00 horas. Uruguay: 14:00 horas.

14:00 horas. Venezuela: 13:00 horas.

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Austria EN VIVO por el Mundial 2026?

La Albiceleste juega y el mundo se paraliza para ver a Lionel Messi y compañía. Este lunes 22 de junio, no te pierdas el partido de Argentina vs. Austria EN VIVO en TV abierta, canales de paga y streaming. Aquí te dejo con la guía completa para que puedas verlo desde diferentes partes del mundo.

Argentina: Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium, Paramount+ y Mi Telefe.

Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium, Paramount+ y Mi Telefe. Bolivia: DSports y DGO.

DSports y DGO. Chile: DSports, DGO y DAZN.

DSports, DGO y DAZN. Colombia: DSports, DGO, DAZN y Win Sports World Cup.

DSports, DGO, DAZN y Win Sports World Cup. Ecuador: DSports, DGO y DAZN.

DSports, DGO y DAZN. Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo y Peacock.

FOX, FS1, Telemundo y Peacock. España: La 1 de RTVE, RTVE Play, DAZN y Movistar Plus+.

La 1 de RTVE, RTVE Play, DAZN y Movistar Plus+. México: ViX Premium

ViX Premium Centroamérica: Tigo Sports (según país), DSports y DGO.

Tigo Sports (según país), DSports y DGO. Paraguay: GEN, Trece, DSports y DGO.

GEN, Trece, DSports y DGO. Perú: América TV, DSports, DGO y DAZN.

América TV, DSports, DGO y DAZN. Uruguay: DSports, DGO y AUF TV.

DSports, DGO y AUF TV. Venezuela: DSports, DGO y DAZN.

Formaciones de Argentina vs. Austria por el Mundial 2026

Argentina: E. Martínez; F. Medina, L. Martinez, C. Romero, N. Molina; N. González, E. Fernández, A. Mac Allister, R. De Paul; J. Álvarez, L. Messi .

E. Martínez; F. Medina, L. Martinez, C. Romero, N. Molina; N. González, E. Fernández, A. Mac Allister, R. De Paul; J. Álvarez, L. Messi Austria: A. Schlager; K. Laimer, P. Lienhart, K. Danso, D. Alaba; R. Schmid, N. Seiwald, M. Sabitzer, X. Schlager; M. Arnautović, P. Mwene.