La segunda presentación de Argentina en la Copa Mundial FIFA 2026 puede significar mucho más que tres puntos. Este domingo 22 de junio, la selección de Lionel Scaloni enfrentará a Austria en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, con la posibilidad de asegurar de manera anticipada su clasificación a los dieciseisavos de final y acercar a Lionel Messi a nuevos récords históricos en los Mundiales. El encuentro comenzará a las 14:00 horas de Buenos Aires (1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT en Estados Unidos) y promete convertirse en uno de los partidos más vistos de la segunda jornada del Grupo J.

¿Quieres seguir el partido de la Albiceleste desde tu Smart TV, teléfono móvil, tablet o computadora? La transmisión oficial para Argentina estará disponible en señal abierta a través de Telefe, además de su plataforma digital Mi Telefe, que permitirá seguir todas las incidencias del encuentro desde cualquier dispositivo compatible con conexión a internet.

Después de vencer a Argelia en su estreno, Argentina llega con la oportunidad de dar un paso decisivo hacia la siguiente ronda. Del otro lado estará una Austria que también ganó en la primera fecha y que intentará sorprender al vigente campeón del mundo con figuras como David Alaba, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer y Marko Arnautovic.

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Austria por el Mundial 2026?

Disfruta de la programación de Telefe en señal abierta o mediante los principales operadores de televisión de Argentina. De esta manera podrás seguir el partido entre Argentina y Austria por la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026.

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Canal 10 de T eleRed

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Canal 12 de Telecentro

Canal 17 de Megacable

Canal 123 SD y 1123 HD de DIRECTV

Canal 603 de Cablevideo

Canal 80.5 de Flow

Además, el encuentro también podrá verse por TV Pública, TyC Sports y DIRECTV Sports Argentina.

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?

Los aficionados argentinos podrán seguir el encuentro mediante Mi Telefe, la plataforma digital oficial del canal.

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Argentina vs. Austria: horario, TV y dónde ver EN VIVO por el Mundial 2026

Partido Argentina vs. Austria Fecha Domingo 22 de junio de 2026 Horario 14:00 horas de Buenos Aires TV Telefe Streaming Mi Telefe Estadio AT&T Stadium Ciudad Arlington, Texas (Estados Unidos) Competición Copa Mundial FIFA 2026 – Fecha 2 del Grupo J