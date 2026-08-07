La salud mental ya no es solo un asunto de bienestar laboral. En el Perú se ha convertido en uno de los principales riesgos para las empresas, con efectos sobre la productividad, la retención del talento y la continuidad de las operaciones.

A ello se suma el crecimiento de fenómenos como el ‘quiet vacationing’, una práctica que evidencia el desgaste de los trabajadores y las limitaciones de muchas organizaciones para gestionar ese problema.

La salud mental como riesgo empresarial

De acuerdo con el estudio People Risk 2026, elaborado por Marsh, el deterioro de la salud mental ocupa el cuarto lugar entre los principales riesgos relacionados con las personas en el Perú, cinco posiciones por encima de la ubicación que registra a nivel global.

Para Ariel Almazán, líder de Salud y Beneficios de Marsh para Latinoamérica y el Caribe, este resultado refleja que el problema ha adquirido mayor visibilidad dentro de las organizaciones.

“Hoy muchas organizaciones siguen normalizando el exceso de trabajo, la hiperconexión y la presión constante. Cuando las expectativas aumentan sin los recursos adecuados, el agotamiento se acelera”, indicó.

El estudio también revela que, pese a reconocer la importancia del tema, las empresas aún tienen dificultades para enfrentarlo. Solo una de cada tres considera efectiva su evaluación de riesgos psicosociales, mientras que siete de cada diez prevén una escasez de talento en el corto plazo.

Además, reveló que el 70% de los encuestados ve probable enfrentar una escasez de talento en el corto plazo, pero solo el 40% cuenta con una propuesta de valor al colaborador sólida y apenas el 38% tiene mecanismos efectivos para escuchar y comprometer a su gente.

En los perfiles más escasos, la retención ya no depende solo del salario, sino también de la flexibilidad, el desarrollo y el propósito.

Cuando el agotamiento se esconde

Ese escenario coincide con un fenómeno que empieza a ganar espacio en el ámbito laboral: el quiet vacationing.

Según Fernando Fernández, director del Área de Marketing y Transformación Digital de EAE Business School, se trata de trabajadores que buscan desconectarse de manera informal porque sienten que no pueden solicitar descanso abiertamente.

“El quiet vacationing no es el problema. Es el síntoma de una cultura que no ha sabido evolucionar. Si una persona siente que tiene que esconder su descanso, lo que realmente está diciendo es que no se siente segura siendo transparente en su organización”, afirmó el especialista.

Fernández identificó cuatro señales que pueden advertir que un equipo está llegando al límite: fatiga persistente que no desaparece tras dormir, pérdida de compromiso con el trabajo, aumento de la irritabilidad entre compañeros y una caída en el desempeño acompañada de conductas para aparentar actividad.

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En ese contexto, el especialista sostiene que el liderazgo debe intervenir antes de que el desgaste derive en renuncias o menor productividad.

Un profesional con burnout tiene casi tres veces más probabilidades de dejar su empleo y reemplazarlo puede costar hasta el doble de su salario anual, de acuerdo con EAE Business School.

En esa línea, Fernández señaló que detectar las señales a tiempo, construir culturas donde pedir descanso no se perciba como debilidad y medir resultados en lugar de presencia son hoy las decisiones de liderazgo más rentables que puede tomar una organización.

El costo del agotamiento laboral: la salud mental ya figura entre los mayores riesgos empresariales. Foto: Pexels

Del diagnóstico a la acción

Por su parte, Marsh advierte que el reto ya no consiste únicamente en medir los riesgos psicosociales para cumplir con la normativa, sino en traducir esos diagnósticos en planes de acción concretos.

La firma señala además que cuando las áreas de Recursos Humanos y Gestión de Riesgos trabajan de manera coordinada, la efectividad de las medidas para mitigar estos riesgos mejora significativamente.