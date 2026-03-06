Andino Investment Holding S.A.A. (AIH), enfocado en servicios logísticos y aeroportuarios, adquirió el 50% de las acciones de Kubo ADS S.A. que pertenecían a su socio A.C.I. Retail S.à R.L.. De esa manera, pasa a controlar el 100% del capital de la compañía. La transacción, valorizada en US$ 75,000, fue comunicada mediante un Hecho de Importancia presentado ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

La transacción se concretó el 4 de marzo de 2026 y contempló un pago de US$ 75,000 por la participación accionaria. Con esta compra, Andino Investment Holding consolida la propiedad total de Kubo ADS, empresa en la que previamente mantenía una participación equivalente al 50%.

El comunicado remitido fue firmado por Carlos Rodolfo Juan Vargas Loret de Mola, gerente general de Andino Investment Holding, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley del Mercado de Valores y del reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada.

Los espacios que administraba Kubo ADS estaban vinculados con aeropuertos operados bajo concesión por Aeropuertos Andinos del Perú, relacionada con Andino.(Foto: GEC).

Kubo ADS y su presencia en aeropuertos

Kubo ADS S.A. fue constituida el 20 de abril de 2012 y se dedica a la prestación de servicios de administración, promoción y explotación de espacios comerciales y publicitarios en playas de estacionamiento, tiendas y centros comerciales ubicados en aeropuertos del país.

La empresa desarrolló estas actividades mediante el arrendamiento de espacios en terminales como el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa, el Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendívil de Ayacucho, el Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac de Juliaca, el Aeropuerto Internacional Padre Aldamiz de Puerto Maldonado y el Aeropuerto Internacional Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa de Tacna.

Kubo ADS S.A. arrendada espacios comerciales en terminales regionales como Arequipa, Juliaca, Tacna, Ayacucho y Puerto Maldonado, operados por Aeropuertos Andinos del Perú, vinculada con Andino. (Foto: GEC).

De acuerdo con la información del grupo, Kubo subarrendaba a terceros los espacios que su relacionada Aeropuertos Andinos del Perú S.A. tenía derecho de uso en virtud de los contratos de concesión suscritos con el Estado peruano.

Durante 2018, la compañía dejó de operar y transfirió a Aeropuertos Andinos del Perú todos los contratos que mantenía con sus clientes para que fueran administrados directamente por esa empresa.