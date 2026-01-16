Hacia fines del primer trimestre del presente año, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) incorporará el proyecto Tercer Grupo de Aeropuertos al Proceso de Promoción de la Inversión Privada.

ProInversión explicó que esta iniciativa contempla una inversión preliminar global de US$ 220 millones (sin IGV) y permitirá atender a 3.6 millones de pasajeros al año, consolidando a la infraestructura aeroportuaria como un motor clave para el crecimiento económico, el turismo y la integración territorial.

El proyecto comprende la modernización, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento de los aeropuertos ubicados en Jaén (Cajamarca), Huánuco (Huánuco), Jauja (Junín), Ilo (Moquegua), Rioja (San Martín), Nuevo Chimbote (Áncash) y Yurimaguas (Loreto), así como la operación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco), uno de los principales ejes de desarrollo turístico del país.

Actualmente, ProInversión trabaja en la adecuación de los estudios técnicos de los aeropuertos de Jaén, Jauja, Rioja y Chinchero, con el objetivo de culminar el Informe de Evaluación para iniciar el proceso de promoción, que permitirá presentar, a fines de marzo, los aspectos técnicos, económicos y financieros del proyecto ante potenciales inversionistas nacionales e internacionales.

Este avance se sustenta en un hito clave alcanzado en noviembre pasado, cuando se presentaron ante autoridades regionales y locales los resultados finales de los estudios técnicos para la modernización del Aeropuerto de Ilo “Gral. Jorge Fernández Maldonado Solari” y el Aeropuerto de Huánuco “Alférez FAP David Figueroa Fernandini”.

Ambos terminales forman parte del paquete del Tercer Grupo de Aeropuertos, impulsado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y promovido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de ProInversión, bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP). Durante las exposiciones se destacó que las intervenciones garantizarán la seguridad, eficiencia y continuidad de las operaciones aéreas.

En el caso del Aeropuerto de Huánuco, el proyecto contempla la ampliación del terminal de pasajeros, la construcción de una nueva torre de control, la modernización del área de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI), así como la rehabilitación de la pista de aterrizaje y la ampliación de la plataforma de aeronaves.

Para el Aeropuerto de Ilo, las obras incluyen la remodelación del terminal de pasajeros, la modernización del SEI y la rehabilitación integral de la pista y la plataforma.