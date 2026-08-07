Debido a las inundaciones en Texas que dejaron a cientos de familias sin comida, el gobernador Greg Abbott fijó un plazo límite para gestionar la reposición de apoyos de SNAP, por lo que los beneficiarios damnificados por las tormentas deben hacer el trámite sin demora para recibir esta ayuda. Esta nota te ayudará a realizar este proceso correctamente.

El anuncio se dio a conocer por el propio gobernador, al señalar que la Comisión de la Salud y Servicios Humanos de Texas (HHS, por sus siglas en inglés) cuenta con la aprobación federal para extender el plazo del SNAP.

“Texas proporcionará todos los recursos disponibles para ayudar a las familias a recuperarse de la recientes condiciones climáticas severas y las graves inundaciones en todo nuestro estado”, se lee en el comunicado difundido por la Oficina del Gobernador de Texas .

Con este aviso, los ciudadanos texanos tendrán hasta el 12 de agosto del 2026 para realizar la solicitud de beneficios de reemplazo. De esa manera, recibirán los fondos en tarjetas Lone Star en un plazo de dos días hábiles.

Las inundaciones registradas en Texas tuvieron un gran impacto en cientos de hogares. (Crédito: Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Cómo pedir beneficios de reemplazo de SNAP antes de la fecha límite

Según lo señalado por el portal HHS , los residentes de los siguientes condados mencionados podrán ejecutar la solicitud de un reemplazo de los beneficios por alimentos perdidos o destruidos a causa de las inundaciones registradas en Texas durante julio:

Bandera

Blanco

Frio

Gillespie

Kendall

Kerr

Medina

Sutton

Uvalde

Val Verde

Zavala

Aquellos que realicen el trámite se les depositará un bono como parte de los beneficios de reemplazo por alimentos perdidos o destruidos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

En caso residas en alguno de los condados señalados, tendrás que acercarte a una oficina local de beneficios del HHS. Para ello, ingresa a esta web de Your Texas Benefits para encontrar la sede más cercana a tu hogar.

Eso sí, es necesario que lleves contigo el Formulario H1855 correctamente rellenado. En caso no puedas asistir a una oficina local por razones de edad, discapacidad o distancia, puedes enviarlo por correo postal (Texas Health and Human Services, PO Box 149027, Austin, TX 78714-9027) o fax (877-447-2839).

De no vivir en alguno de los condados señalados, el HHS enfatiza que debes gestionar el reemplazo de tu apoyo alimentario en un periodo máximo de 10 días posteriores a descubrir que tus alimentos se perdieron o fueron destruidos a causa del clima severo.