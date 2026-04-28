No todos los empleados del estado de Texas ganan lo mismo: algunos apenas superan el salario base y otros pasan los US$150,000 al año (Foto: Freepik)
No todos los empleados del estado de Texas ganan lo mismo: algunos apenas superan el salario base y otros pasan los US$150,000 al año (Foto: Freepik)
Redacción Mix
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Para quienes buscan estabilidad, beneficios y oportunidades de crecimiento profesional, trabajar como empleado estatal en puede ser una opción muy atractiva. Pero ¿sabes cuál es su salario promedio? Aunque la respuesta depende del puesto, la experiencia y la agencia pública, a continuación te lo explicamos.

En Texas, un empleo estatal puede darte estabilidad, buenos beneficios y hasta sueldos de seis cifras, pero no todos los cargos pagan igual (Foto: Getty Images)
En Texas, un empleo estatal puede darte estabilidad, buenos beneficios y hasta sueldos de seis cifras, pero no todos los cargos pagan igual (Foto: Getty Images)

EL SALARIO PROMEDIO DE UN EMPLEADO ESTATAL EN TEXAS

Mientras ciertos empleados tienen ingresos similares al salario mínimo administrativo, otros, sobre todo en posiciones técnicas o directivas, perciben más de seis cifras al año. Según la base pública Government Salaries Explorer de The Texas Tribune, los sueldos varían entre puestos y departamentos que detallamos a continuación. Vale precisar que los datos están actualizados al 1 de enero de 2026.

En Texas, un empleado estatal puede ir desde un salario bajo en niveles iniciales hasta superar los US$100,000 anuales en funciones técnicas o de liderazgo. El monto final depende del puesto y del organismo donde trabaje.

En el Estado de la Estrella Solitaria Texas, los puestos administrativos de entrada suelen ofrecer sueldos más bien modestos, mientras que los empleos técnicos o especializados ya se ubican en rangos salariales más altos. En general, perfiles como profesionales de la salud, abogados, ingenieros y directivos tienden a percibir remuneraciones elevadas, y ciertos cargos ejecutivos o de alta especialización pueden incluso superar los US$150,000 al año, e ir bastante más allá según la responsabilidad del puesto.

Estos son los salarios anuales en Texas según cargo y agencia:

  • Asistente administrativo o de oficina: entre US$32,000 y US$48,000
  • Analista/especialista técnico: entre US$50,000 y US$75,000
  • Inspector/supervisor estatal: entre US$55,000 y US$85,000
  • Ingeniero/sistemas/tecnología: entre US$70,000 y US$120,000
  • Abogado estatal: entre US$80,000 y US$150,000
  • Profesionales médicos y salud pública: desde US$90,000 a más
  • Directores y cargos ejecutivos: llegan a superar los US$150,000
Texas publica lo que paga a sus trabajadores y los datos de 2026 muestran grandes diferencias entre puestos y agencias (Foto: Freepik)
Texas publica lo que paga a sus trabajadores y los datos de 2026 muestran grandes diferencias entre puestos y agencias (Foto: Freepik)

¿CUÁLES SON LAS AGENCIAS DE TEXAS QUE PAGAN MEJOR ESTE 2026?

Entre los sectores donde suelen concentrarse los sueldos más altos están la salud pública y los centros médicos del estado, especialmente para médicos, investigadores y especialistas clínicos; también las universidades públicas, en particular para profesores senior, entrenadores deportivos y autoridades académicas.

A esto se suman áreas de finanzas e inversiones del sector público, con ciertos puestos de gestión patrimonial o de fondos estatales, así como tecnología e ingeniería, donde los roles poco comunes o de alta especialización suelen estar mejor remunerados, publica .

ASÍ PUEDES AVERIGUAR LOS SALARIOS ESTATALES EN TEXAS

Texas tiene una amplia tradición de transparencia en materia salarial dentro del sector público. A través de la base de datos pública de The Texas Tribune, puedes buscar sueldos por nombre de la persona, por agencia estatal o por cargo, ya que se alimenta de información oficial del estado.

Esta herramienta te permite comparar salarios antes de postular, explorar distintas carreras en el servicio público e incluso contar con datos concretos para negociar una oferta de trabajo.

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