Para quienes buscan estabilidad, beneficios y oportunidades de crecimiento profesional, trabajar como empleado estatal en Texas puede ser una opción muy atractiva. Pero ¿sabes cuál es su salario promedio? Aunque la respuesta depende del puesto, la experiencia y la agencia pública, a continuación te lo explicamos.

En Texas, un empleo estatal puede darte estabilidad, buenos beneficios y hasta sueldos de seis cifras, pero no todos los cargos pagan igual (Foto: Getty Images)

EL SALARIO PROMEDIO DE UN EMPLEADO ESTATAL EN TEXAS

Mientras ciertos empleados tienen ingresos similares al salario mínimo administrativo, otros, sobre todo en posiciones técnicas o directivas, perciben más de seis cifras al año. Según la base pública Government Salaries Explorer de The Texas Tribune, los sueldos varían entre puestos y departamentos que detallamos a continuación. Vale precisar que los datos están actualizados al 1 de enero de 2026.

En Texas, un empleado estatal puede ir desde un salario bajo en niveles iniciales hasta superar los US$100,000 anuales en funciones técnicas o de liderazgo. El monto final depende del puesto y del organismo donde trabaje.

En el Estado de la Estrella Solitaria Texas, los puestos administrativos de entrada suelen ofrecer sueldos más bien modestos, mientras que los empleos técnicos o especializados ya se ubican en rangos salariales más altos. En general, perfiles como profesionales de la salud, abogados, ingenieros y directivos tienden a percibir remuneraciones elevadas, y ciertos cargos ejecutivos o de alta especialización pueden incluso superar los US$150,000 al año, e ir bastante más allá según la responsabilidad del puesto.

Estos son los salarios anuales en Texas según cargo y agencia:

Asistente administrativo o de oficina: entre US$32,000 y US$48,000

entre US$32,000 y US$48,000 Analista/especialista técnico: entre US$50,000 y US$75,000

entre US$50,000 y US$75,000 Inspector/supervisor estatal: entre US$55,000 y US$85,000

entre US$55,000 y US$85,000 Ingeniero/sistemas/tecnología: entre US$70,000 y US$120,000

entre US$70,000 y US$120,000 Abogado estatal: entre US$80,000 y US$150,000

entre US$80,000 y US$150,000 Profesionales médicos y salud pública: desde US$90,000 a más

desde US$90,000 a más Directores y cargos ejecutivos: llegan a superar los US$150,000

Texas publica lo que paga a sus trabajadores y los datos de 2026 muestran grandes diferencias entre puestos y agencias (Foto: Freepik)

¿CUÁLES SON LAS AGENCIAS DE TEXAS QUE PAGAN MEJOR ESTE 2026?

Entre los sectores donde suelen concentrarse los sueldos más altos están la salud pública y los centros médicos del estado, especialmente para médicos, investigadores y especialistas clínicos; también las universidades públicas, en particular para profesores senior, entrenadores deportivos y autoridades académicas.

A esto se suman áreas de finanzas e inversiones del sector público, con ciertos puestos de gestión patrimonial o de fondos estatales, así como tecnología e ingeniería, donde los roles poco comunes o de alta especialización suelen estar mejor remunerados, publica The Texas Tribune.

ASÍ PUEDES AVERIGUAR LOS SALARIOS ESTATALES EN TEXAS

Texas tiene una amplia tradición de transparencia en materia salarial dentro del sector público. A través de la base de datos pública de The Texas Tribune, puedes buscar sueldos por nombre de la persona, por agencia estatal o por cargo, ya que se alimenta de información oficial del estado.

Esta herramienta te permite comparar salarios antes de postular, explorar distintas carreras en el servicio público e incluso contar con datos concretos para negociar una oferta de trabajo.