Wall Street cerró en rojo este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, cayó un 0.98% después de que la Reserva Federal (Fed) mantuviera sin cambios los tipos de interés.

Al término de la sesión, el Dow Jones restaba 507 puntos, hasta los 51,492; el selectivo S&P 500 cedía un 1.21%, hasta los 7,420 enteros; y el tecnológico Nasdaq perdía un 1.34%, hasta las 26,021 unidades.

La Bolsa de Nueva York retrocedió después de que la Fed anunciara que no modifica los tipos, que actualmente están en una horquilla entre el 3.5 y el 3.75%, en la primera reunión de Kevin Warsh como presidente.

Con una inflación interanual del 4.2% en el mes de mayo, la Junta de Gobernadores acordó por unanimidad mantener el precio del dinero sin cambios.

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El presidente de EE.UU., Donald Trump, nominó a Warsh para que fuera nuevo presidente del organismo con la idea de que impulsara políticas de mayor flexibilización después de que a lo largo del último año criticara con dureza a su antecesor en el cargo, Jerome Powell.

Además, la idea de que el banco central apueste por subir los tipos de interés ganó fuerza después de que la Fed publicara también su informe trimestral de proyecciones económicas.

El nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, sale del Salón Este de la Casa Blanca tras la ceremonia de juramento en Washington, D.C., el 22 de mayo de 2026. (Foto de Aaron Schwartz / AFP)

El documento recoge que solo uno de los 18 miembros apuesta por bajar los tipos, tres quieren subirlos entre el 4 y el 3.75% para cuando acabe el año, y cinco por encima del 4% en este 2026.

Al toque de la campana, SpaceX perdía un 4.95% tras varios días al alza después de su histórica salida a bolsa.

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Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió un 1%, hasta los US$ 76.79 el barril, tras publicarse el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que pone fin a la guerra y desbloquea el estrecho de Ormuz, aunque deja para más adelante las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Trump advirtió este miércoles a Irán de que el texto “no es definitivo” y que si Teherán “no se comporta”, volverán a “lanzar bombas justo en medio de sus cabezas”.

En otros mercados, el oro, activo refugio, caía un 2.22%, hasta US$ 4,257 la onza, y la plata un 3.83%, hasta US$ 67.33; mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años ganaba 5.4 puntos básicos, hasta el 4.499%.