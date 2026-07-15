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15 de julio del 2011. Hace 15 años

BANCOS NO VEN RIESGOS EN SEGUIR DANDO CRÉDITOS

Coyuntura política por transición hacia nuevo Gobierno no ha elevado morosidad ni deteriorado la cartera, señala el BCP. Recomienda pagar deudas caras con la ‘grati’.

Las instituciones financieras no han modificado sus políticas crediticias o de evaluación de los clientes de la banca personal y empresarial, afirmó el gerente general del BCP, Walter Bayly. Advierte tener cuidado por si se revierte caída del dólar.

EFEMÉRIDES:Coyuntura política por transición hacia nuevo Gobierno no ha elevado morosidad ni deteriorado la cartera, señala el BCP.

15 de julio del 2016. Hace 10 años

PPK POSTERGA EL PEDIDO DE FACULTADES AL CONGRESO

Fujimorismo no está dispuesto a soltar las comisiones de Presupuesto y Constitución que pretende Pedro Pablo Kuczynski. Hoy se despeja el misterio que presidirá Fernando Zavala.

Fernando Zavala dijo que en el plan de PPK no están los proyectos de Conga y Tía María. El próximo lunes se reunirá el presidente del Consejo de Ministros de PPK con dirigentes de Fuerza Popular.

La solicitud de facultades recién se verá luego que el premier se presente ante el Congreso en agosto.

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15 de julio del 2021. Hace 5 años

SOLO 36 DE 244 ACCIONES DE BOLSA CON GANANCIAS EN ESTE AÑO

Menor crecimiento de la economía e incertidumbre política afectan la bolsa limeña. Alza en precios de metales y otros commodities modera la caída de acciones de algunos sectores de la BVL. La menor actividad económica a causa de la pandemia y, más recientemente, la incertidumbre política, golpean a la Bolsa de Valores de Lima (BVL) este año. Su principal índice, el SP/BVL Perú General, pierde hasta el momento 10.9%.Además, todos sus índices sectoriales están en rojo.

“Aún no se ha recuperado los niveles de actividad económica prepandemia, pues persisten algunas restricciones para operar en la economía.