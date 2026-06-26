Hace dos años, Farmindustria —empresa dedicada a la producción y comercialización de medicamentos de marcas propias y bajo licencia— anunció un proyecto para ampliar el área de fabricación de sólidos de su planta ubicada en Lince, con el objetivo de incorporar nuevos equipos de manufactura, renovar salas de producción y atender la creciente demanda del mercado. ¿Se concretó el proceso?

Actualmente, ese proceso entra en una nueva etapa. La compañía inició formalmente el procedimiento de participación ciudadana previo a la aprobación de su Declaración de Adecuación Ambiental (DAA), luego de ejecutar una serie de mejoras técnicas y operativas en sus instalaciones.

El expediente ambiental, en detalle, precisa que las intervenciones realizadas corresponden a una modernización de la planta y no implican un incremento de la capacidad de producción , sino una optimización de las operaciones existentes mediante la actualización tecnológica.

A través de un aviso publicado en el boletín especial del diario oficial El Peruano, Farmindustria informó que viene elaborando el expediente ambiental de su planta Lince, conforme al Reglamento de Participación Ciudadana. Como parte del procedimiento, se abrió un periodo de 10 días hábiles para que la ciudadanía presente opiniones, observaciones o aportes sobre la actividad industrial.

El proceso contempla mecanismos presenciales y virtuales para recibir comentarios, entre ellos un buzón ubicado en la planta y plataformas digitales habilitadas por la empresa. Asimismo, la documentación técnica está disponible para consulta tanto en repositorios digitales como en la sede de la compañía.

La empresa modernizó áreas de manufactura e incorporó nuevos equipos para optimizar sus operaciones, según el expediente ambiental. Foto: Andina

Modernización de la planta: ¿qué hizo Farmindustria?

Según el documento técnico, las acciones ejecutadas forman parte de un proceso de mejora continua que incluyó la renovación de ambientes de manufactura, la modernización de equipos y la implementación de sistemas auxiliares orientados a optimizar la eficiencia operativa.

Las intervenciones se concentraron en el área de fabricación de productos farmacéuticos sólidos, que ocupa cerca de 1,300 metros cuadrados (m2) dentro de la planta industrial. Allí se desarrollan procesos como la recepción de materias primas, mezcla, granulación, compresión, encapsulado, recubrimiento, control de calidad y envasado.

Entre las mejoras destaca la incorporación de sistemas HVAC, que permiten controlar variables críticas como la temperatura, la humedad y la calidad del aire, elementos determinantes para garantizar los estándares de producción farmacéutica. Pese a ello, la empresa reitera expresamente que estas mejoras no representan una ampliación industrial ni un aumento en la capacidad productiva, sino una actualización tecnológica de sus procesos.

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El expediente también desarrolla los principales aspectos ambientales asociados a la operación de la planta, entre ellos la generación de residuos sólidos, efluentes, emisiones atmosféricas y ruido.

De acuerdo con la documentación, estos impactos son gestionados mediante sistemas de control y medidas de mitigación. Las partículas generadas durante la manipulación de materias primas en polvo, por ejemplo, son tratadas mediante sistemas de extracción localizada y filtración integrados al sistema de ventilación.

En tanto, las aguas residuales —principalmente provenientes de actividades domésticas y de limpieza— son tratadas mediante la infraestructura sanitaria existente, mientras que los residuos sólidos son segregados y gestionados por operadores autorizados. El control del ruido, por su parte, se realiza mediante barreras acústicas y programas de mantenimiento preventivo de los equipos.

La compañía abrió un proceso de participación ciudadana como parte de la evaluación de su Declaración de Adecuación Ambiental (DAA). Foto: Andina

Paso previo para la aprobación ambiental

La participación ciudadana constituye una etapa obligatoria dentro del proceso de aprobación de la Declaración de Adecuación Ambiental y busca recoger los aportes de la población sobre actividades industriales que han incorporado modificaciones técnicas.

En este caso, el instrumento permitirá que la autoridad competente evalúe las condiciones actuales de operación de la planta, incorpore las mejoras ejecutadas y verifique el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

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En sectores como el farmacéutico, este tipo de procedimientos forma parte de la gestión de riesgos regulatorios y busca fortalecer la continuidad operativa de las instalaciones, en un contexto donde el cumplimiento ambiental y la trazabilidad de los procesos adquieren cada vez mayor relevancia.