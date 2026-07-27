Luego de la juramentación e instalación de las cámaras de Senadores y Diputados, y de la elección de sus respectivas mesas directivas, el Congreso bicameral iniciará formalmente sus funciones este 27 de julio. La nueva etapa marcará la puesta en marcha de la estructura institucional del Parlamento, con la conformación de órganos internos, la designación de autoridades administrativas y el inicio de la organización del trabajo legislativo para el periodo 2026-2031.

La primera jornada estará marcada por una sesión conjunta de senadores y diputados para la instalación del Congreso de la República, programada para el mediodía, como órgano parlamentario. Ese acto marcará el inicio de una nueva etapa institucional, distinta al modelo unicameral que rigió durante más de tres décadas, explicó a Gestión José Cevasco, exoficial mayor del Congreso.

Dos mesas directivas y un órgano de coordinación

El domingo quedaron conformadas las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados. La primera será presidida por la lista cojunta entre Fuerza Popular y Renovación Popular, liderada por Miguel Torres, acompañado por Alejandro Muñante, Nilza Chacón y Edgar Mancha en las vicepresidencias.

Mientras que, la segunda tendrá al frente a Óscar de Jesús Reto Otero (Buen Gobierno), junto a Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú), Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación) y José Yataco Torrealba (Obras).

Estas autoridades tendrán a su cargo la conducción de los debates y la organización del trabajo parlamentario durante el primer año legislativo.

Tras la elección de las autoridades del Senado y de la Cámara de Diputados, una de las primeras tareas será articular el funcionamiento del nuevo Parlamento. Sin embargo, cabe precisar, no existe una tercera Mesa Directiva del Congreso, como se ha interpretado en algunos casos.

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Josef Zielinski, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y especialista en Derecho Parlamentario, explica que el Reglamento contempla únicamente dos mesas directivas: una para el Senado y otra para la Cámara de Diputados .

“Lo que existe entre las dos cámaras es una Comisión Directiva del Congreso. No es una tercera mesa, es una instancia de coordinación y administración logística de la institución”, precisó.

De acuerdo con el nuevo Reglamento del Congreso, la Presidencia del Congreso recae en el presidente del Senado . Sin embargo, ello no implica la existencia de una tercera Mesa Directiva, ya que la coordinación entre ambas cámaras corresponde a la Comisión Directiva del Congreso.

Ese órgano tendrá a su cargo la articulación administrativa entre ambas cámaras, mientras que cada Mesa Directiva continuará ejerciendo la conducción política y parlamentaria de su respectiva cámara.

El inicio del periodo parlamentario 2026-2031 marcará la puesta en marcha del nuevo esquema bicameral y de los órganos que coordinarán el trabajo entre ambas cámaras. Foto: Congreso.

El paso siguiente: conformar las juntas de portavoces

Superada la etapa de instalación, el siguiente movimiento será la conformación de las juntas de portavoces, consideradas por Cevasco como el primer procedimiento indispensable para poner en marcha el trabajo parlamentario.

En este punto, Zielinski precisa que el nuevo Reglamento sí prevé tres juntas de portavoces: una en la Cámara de Diputados, otra en el Senado y una tercera correspondiente al Congreso.

Las dos primeras tendrán a su cargo la coordinación política interna de cada cámara, la organización de los debates, la distribución de tiempos y otros aspectos vinculados con el funcionamiento de sus respectivos plenos. La Junta de Portavoces del Congreso, en cambio, actuará como una instancia de articulación entre ambas cámaras para coordinar sesiones conjuntas y contribuir a resolver eventuales controversias de carácter competencial.

Para Cevasco, además, este órgano será clave porque deberá aprobar el cuadro de comisiones, paso indispensable para que el Parlamento pueda iniciar el trabajo legislativo.

“Es el órgano que va a aprobar el cuadro de comisiones, que es lo primero que el Congreso tiene que constituir para poder empezar a trabajar” , indicó.

Debido a las actividades protocolares por Fiestas Patrias y los feriados del 28 y 29 de julio, estima que estas convocatorias recién se realizarán el primer día hábil de agosto.

Comisiones, funcionarios y primeros desafíos

Además de instalar las comisiones parlamentarias, cada cámara deberá designar a sus principales funcionarios. Cevasco señaló que la Comisión Directiva del Congreso asumirá las decisiones administrativas de la institución y tendrá entre sus primeras funciones el nombramiento de altos funcionarios , como el director general de Administración y el jefe de Seguridad.

Zielinski añade que, antes de iniciar plenamente la actividad legislativa, también deberán acreditarse las bancadas, abrirse formalmente el periodo parlamentario y concretarse la distribución de las comisiones, proceso que considera uno de los principales retos políticos de las próximas semanas.

En ese esquema, el oficial mayor del Senado asumirá también el cargo de oficial mayor del Congreso durante el primer año legislativo, al corresponderle al presidente del Senado ejercer la presidencia del Parlamento.

A ello se suma otro desafío: la implementación práctica del nuevo modelo. El especialista advierte que durante los primeros meses podrían surgir vacíos normativos, duplicidades y problemas de coordinación entre ambas cámaras, por lo que no descarta que el Reglamento requiera ajustes conforme avance su funcionamiento.

Luego de la juramentación e instalación de las cámaras, el nuevo Parlamento deberá conformar juntas de portavoces, comisiones y órganos de coordinación para iniciar el trabajo legislativo. Foto: Congreso.

El 28 de julio: una sesión solemne

El día siguiente al inicio formal de funciones estará marcado por la ceremonia de transmisión del mando presidencial. Según explicó Cevasco, antes del ingreso de la presidenta se incorporará a los parlamentarios andinos, titulares y suplentes, y luego se conformarán las comisiones mixtas de anuncio y de recibo, integradas por senadores y diputados.

La comisión de anuncio comunicará a la mandataria que el Congreso la espera para el inicio de la sesión solemne, mientras que la comisión de recibo la acompañará hasta el estrado, donde prestará juramento, recibirá la banda presidencial, firmará el pergamino correspondiente y dirigirá su mensaje ante la representación nacional. Antes de ello también se dará lectura a fragmentos del Acta de la Independencia, como parte del protocolo tradicional de la ceremonia.

El reto será consolidar la bicameralidad

Para José Alfonso Lip Zegarra, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura (UDEP), el primer desafío del nuevo Parlamento será instalar las comisiones respetando los principios de pluralidad y proporcionalidad, con especial atención a las de Ética y Acusaciones Constitucionales, que deberán atender asuntos pendientes del periodo anterior.

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El especialista sostiene que también será determinante mantener una coordinación fluida entre las bancadas del Senado y de la Cámara de Diputados para evitar retrasos en la tramitación de iniciativas legislativas y facilitar la construcción de consensos.

A su juicio, este primer periodo será decisivo para consolidar la confianza ciudadana en la bicameralidad. Advierte que el Congreso deberá comunicar con claridad las funciones de cada cámara, pues una gestión poco transparente o la percepción de un “mal entendido compañerismo” entre parlamentarios podría afectar la legitimidad del nuevo esquema y alimentar cuestionamientos sobre eventuales prácticas de “repartija” o “encubrimiento”.