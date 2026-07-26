Elección de Mesa Directiva en el Senado. Foto: Congreso
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Redacción Gestión
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. En el caso del Senado, la elección se realiza desde el mediodía.

En este elección, la lista cojunta entre Fuerza Popular y Renovación Popular, encabezada por Miguel Torres y conformada por Alejandro Muñante, Nilza Chacón y Edgar Mancha fue la ganadora de la elección, quien presidirá el Senado en el periodo 2026-2027.

La contienda para el Senado fue entre las listas encabezadas por Torres y Daniel Barragán, quedando ambas fórmulas así:

Lista

  • Miguel Ángel Torres (Fuerza Popular) — Presidente del Senado
  • Alejandro Muñante (Renovación Popular) — Primer vicepresidente
  • Nilza Chacón (Fuerza Popular) — Segunda vicepresidenta
  • Edgar Mancha Pineda (Renovación Popular) — Tercer vicepresidente

Lista 2

  • Daniel Barragán Coloma (Partido Cívico Obras) — Presidente del Senado
  • Bernardo Jaime Quito Sarmiento (Juntos por el Perú) — Primer vicepresidente
  • Jaime Delgado Zegarra (Ahora Nación) — Segundo vicepresidente
  • Nora Bonifaz Carmona (Partido del Buen Gobierno) — Tercera vicepresidenta
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, número que coincide con la cantidad de votantes.

En la primera votación ninguna lista alcanzó la mitad más uno de los senadores ya que la lista 1 obtuvo 30 votos, la lista 2 obtuvo 29 y hubo una cédula impugnada, por lo que la sesión se suspendió por un breve lapso. Esto ocasionó que se efectúe una segunda votación.

se proclamó ganadora la lista que obtenga el mayor número de votos.

Por otro lado, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) comunicó que periodistas de diversos medios denunciaron falta de acceso a la Cámara de Senadores para cubrir informativamente la jornada de este domingo.

Elecciones de la mesa directiva del Senado,La segunda votación no exige mayoría simple y, según el reglamento, se proclamará ganadora la lista que obtenga el mayor número de votos. FOTO: Flirck El Congreso
Elecciones de la mesa directiva del Senado,La segunda votación no exige mayoría simple y, según el reglamento, se proclamará ganadora la lista que obtenga el mayor número de votos. FOTO: Flirck El Congreso

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