La presidencia de las Mesas Directivas del Senado y Diputados se definirá hoy, domingo 26 de julio, en una contienda en en cada proceso hay dos listas compitiendo por la presidencia d sus respectivas cámaras. En el caso del Senado, la elección se realiza desde el mediodía.

En este elección, la lista cojunta entre Fuerza Popular y Renovación Popular, encabezada por Miguel Torres y conformada por Alejandro Muñante, Nilza Chacón y Edgar Mancha fue la ganadora de la elección, quien presidirá el Senado en el periodo 2026-2027.

La contienda para el Senado fue entre las listas encabezadas por Torres y Daniel Barragán, quedando ambas fórmulas así:

Lista

Miguel Ángel Torres (Fuerza Popular) — Presidente del Senado

Alejandro Muñante (Renovación Popular) — Primer vicepresidente

Nilza Chacón (Fuerza Popular) — Segunda vicepresidenta

Edgar Mancha Pineda (Renovación Popular) — Tercer vicepresidente

Lista 2

Daniel Barragán Coloma (Partido Cívico Obras) — Presidente del Senado

Bernardo Jaime Quito Sarmiento (Juntos por el Perú) — Primer vicepresidente

Jaime Delgado Zegarra (Ahora Nación) — Segundo vicepresidente

Nora Bonifaz Carmona (Partido del Buen Gobierno) — Tercera vicepresidenta

LEA TAMBIÉN: Rospigliosi considera que bancada de gobierno deba presidir las dos cámaras del Congreso

El congresista Fernando Rospigliosi concluyó el conteo y confirmó que hay 60 cédulas de votación, número que coincide con la cantidad de votantes.

En la primera votación ninguna lista alcanzó la mitad más uno de los senadores ya que la lista 1 obtuvo 30 votos, la lista 2 obtuvo 29 y hubo una cédula impugnada, por lo que la sesión se suspendió por un breve lapso. Esto ocasionó que se efectúe una segunda votación.

En la segunda votación ya no se exigió mayoría simple y, según el reglamento, se proclamó ganadora la lista que obtenga el mayor número de votos.

Por otro lado, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) comunicó que periodistas de diversos medios denunciaron falta de acceso a la Cámara de Senadores para cubrir informativamente la jornada de este domingo.