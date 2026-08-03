Según el Informe IBM 2026 Cost of a Data Breach de IBM de 2026, las organizaciones en América Latina experimentaron un costo promedio de $4.65 millones de dólares por filtración de datos, con un promedio de 40 300 registros comprometidos por incidente. Casi el 19% de los ataques maliciosos fueron generados por IA, lo que destaca el creciente impacto de la IA en el panorama de amenazas en la región.

Estos ataques, compuestos principalmente por suplantación de identidad mediante deepfake y malware habilitado por IA están reconfigurando la economía de las filtraciones de datos. Los ataques son cada vez más rápidos y es más barato lanzarlos, mientras que las filtraciones siguen siendo más costosas de detectar y corregir.

Las empresas latinoamericanas que dijeron utilizar IA y automatización en las operaciones de seguridad reportaron un costo promedio por filtración de US$4.04 millones, en comparación con US$5.64 millones entre las organizaciones que no habían implementado IA y automatización, lo que representa una diferencia de US$1.6 millones. Este desequilibrio creciente, donde los ataques pueden lanzarse por miles mientras que las violaciones cuestan millones, está cambiando fundamentalmente la economía del riesgo cibernético.

La inversión en seguridad va en aumento

Alrededor del 64% de las organizaciones en América Latina dijeron que planean aumentar la inversión en seguridad después de experimentar una violación de datos. Las principales inversiones planeadas son herramientas de seguridad y gobernanza de IA (60%), herramientas de gestión de criptografía (52%) y soluciones de gestión de identidad y acceso (47%).

Pero sigue existiendo una brecha en la que los atacantes se mueven más rápido. A nivel global, aunque más del 50% informó utilizar agentes para la detección y contención de amenazas, solo el 18% aplica agentes a la gestión de vulnerabilidades, lo que deja exposiciones conocidas que persisten incluso cuando la IA acorta las ventanas de explotación. En una investigación de seguimiento adicional realizada por Ponemon, tres cuartas partes de las organizaciones dicen que las amenazas de IA fronterizas están impulsándolas a repensar cómo se implementan los agentes en sus operaciones de seguridad.

“Las nuevas capacidades de IA están evolucionando y creando cada vez más nuevas vías para ataques a velocidad de máquina. Esto significa que los ataques son cada vez más complejos y rápidos, y pueden ejecutarse a escala. El camino para que las organizaciones los contrarresten es establecer un programa de seguridad autónomo capaz de detectar y responder a estas amenazas, con procesos de remediación que operen a la misma velocidad”, dijo Nicolás Mucci, líder de servicios de ciberseguridad de IBM en América Latina.

En América Latina, las industrias que informaron el costo promedio más alto de una violación de datos fueron la energía (US$5.12 millones), la tecnología (US$5.10 millones) y la industria (US$5.08 millones). Estas cifras superan el costo promedio regional de violación de US$4.65 millones, lo que destaca el mayor impacto financiero que los incidentes cibernéticos pueden tener en las organizaciones que operan en sectores críticos y altamente conectados.

Otros hallazgos clave

La IA y la automatización de seguridad reducen los costos de violación. Las organizaciones en América Latina con un uso extenso de IA y automatización de seguridad informaron un costo promedio de violación de $4.04 millones de dólares, en comparación con $5.64 millones de dólares entre las organizaciones que no habían adoptado estas capacidades, lo que destaca el valor de las operaciones de seguridad impulsadas por IA.

Persisten las brechas de cifrado en toda la región. Solo el 31% de las organizaciones informó que cifraron datos confidenciales tanto en reposo como en tránsito en el momento de la violación, mientras que el 52% indicó que no tenían cifrado implementado en ambos entornos.

Las organizaciones priorizan las inversiones en seguridad de IA y protección de identidad.

Después de una violación, el 64% de las organizaciones dijo que planea aumentar las inversiones en herramientas y gobernanza de seguridad. Las principales áreas de inversión planificadas incluyen herramientas de seguridad y gobernanza de IA (60%), herramientas de gestión de criptografía (52%) y soluciones de gestión de identidad y acceso (47%).

Ataques maliciosos tienen un costo promedio de $4.65 millones de dólares para las empresas latinoamericanas. Foto: Freepik.

El informe de 2026, realizado por el Instituto Ponemon y patrocinado y analizado por IBM, se basa en violaciones experimentadas por 602 organizaciones a nivel mundial entre marzo de 2025 y febrero de 2026. El estudio de seguimiento se realizó en mayo de 2026, donde 456 organizaciones de las 602 del estudio de CODB respondieron. De estas organizaciones, el 78% o 356 organizaciones estaban al tanto de los informes recientes sobre modelos fronterizos altamente avanzados como Mythos.

Los hallazgos de América Latina se basan en una muestra de 28 organizaciones en México, Argentina, Chile y Colombia que experimentaron una violación de datos entre marzo de 2025 y febrero de 2026. El estudio encontró que el costo promedio de una violación de datos en América Latina alcanzó $4.65 millones, con un promedio de 40,300 registros comprometidos por incidente.

Con información de AP