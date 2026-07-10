Los ministros de Defensa y representantes de 33 países de las Américas suscribieron la Declaración de Cusco, documento que recoge los principales compromisos alcanzados durante la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), realizada en la ciudad imperial.

La declaración marca el cierre de la conferencia y establece una hoja de ruta para fortalecer la cooperación regional en materia de defensa, con énfasis en la lucha contra amenazas transnacionales, la protección de infraestructuras críticas, la ciberdefensa, la asistencia humanitaria y la respuesta coordinada frente a desastres naturales.

Durante la ceremonia de clausura, el ministro de Defensa del Perú y presidente pro tempore de la XVII CMDA, Amadeo Javier Flores Carcagno, sostuvo que el encuentro permitió desarrollar un diálogo orientado a resultados y basado en la confianza, la transparencia y la búsqueda de intereses comunes entre los países participantes.

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El titular del sector afirmó que los acuerdos alcanzados evidencian que la cooperación en defensa resulta más efectiva cuando se construye sobre la buena fe y una visión compartida frente a los desafíos que enfrenta el continente. Asimismo, agradeció el trabajo de las delegaciones asistentes y destacó que, pese a las diferencias, los países comparten retos que requieren respuestas conjuntas.

Principales compromisos

La Declaración de Cusco reafirma el respeto de los Estados participantes a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, conforme a la legislación de cada país.

Entre los acuerdos figura el compromiso de reforzar la cooperación frente a amenazas como la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo, las economías ilícitas y otros riesgos emergentes. Para ello, los países acordaron promover el intercambio de información, fortalecer capacidades institucionales, impulsar operaciones coordinadas y mejorar la seguridad en las fronteras, respetando la soberanía de cada Estado.

Perú transfirió la Presidencia Pro Tempore de la CMDA a Estados Unidos tras la culminación de la conferencia realizada en Cusco. Foto: Mindef.

El documento también reconoce la necesidad de proteger las infraestructuras críticas como un componente clave para la seguridad y la defensa de los países de la región . En ese marco, se plantea fortalecer la cooperación en materia de ciberdefensa mediante el intercambio de información, el desarrollo de capacidades y la implementación de medidas de confianza para enfrentar amenazas en el ciberespacio.

Asimismo, la declaración ratifica la importancia de mantener la cooperación regional en asistencia humanitaria y gestión de desastres, promoviendo el intercambio de experiencias, buenas prácticas y mecanismos de interoperabilidad. En ese contexto, se destaca la realización de los ejercicios MECODEX 2025 y 2026, así como de un ejercicio regional de ciberdefensa para mejorar la preparación y coordinación entre los países participantes.

Presidencia pasa a Estados Unidos

Como parte del acto de clausura, Perú transfirió la Presidencia Pro Tempore de la CMDA a Estados Unidos, representado por el subsecretario de Guerra para Política, Elbridge A. Colby.

Con este relevo, concluyó la edición número 17 de la conferencia y los países participantes reiteraron su compromiso de seguir impulsando acciones conjuntas para fortalecer la paz, la seguridad, la democracia y el desarrollo sostenible en las Américas.