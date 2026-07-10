El Equipo de Transferencia solicitó a la PCM suspender nuevas designaciones, contrataciones y otros actos administrativos extraordinarios durante el proceso de cambio de gobierno. Foto: PCM.
El Equipo de Transferencia solicitó a la PCM suspender nuevas designaciones, contrataciones y otros actos administrativos extraordinarios durante el proceso de cambio de gobierno. Foto: PCM.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) disponer que los ministerios, organismos públicos y demás entidades del Poder Ejecutivo se abstengan de realizar nuevas designaciones, nombramientos, contrataciones y modificaciones de la estructura organizacional durante el proceso de transferencia de gestión.

La solicitud fue formulada mediante un oficio fechado el 9 de julio y dirigido al presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, por , Keiko Fujimori.

En el documento, el equipo de transferencia señala que la medida busca “preservar la transparencia del proceso de transferencia, fortalecer la confianza pública y garantizar una adecuada continuidad de la gestión gubernamental”.

LEA TAMBIÉN: Legado de Fujimori expone los límites de la estrategia anti-China de Trump en Perú

Asimismo, solicita que las eviten asumir compromisos administrativos o presupuestales de carácter extraordinario que no resulten estrictamente indispensables para asegurar la continuidad de los servicios públicos.

El oficio precisa que la restricción no alcanzaría a aquellas decisiones que respondan a una obligación legal, mandato judicial, situaciones de emergencia o necesidades públicas debidamente sustentadas.

El Equipo de Transferencia solicitó a la PCM suspender nuevas designaciones, contrataciones y otros actos administrativos extraordinarios durante el proceso de cambio de gobierno. Foto: X.
El Equipo de Transferencia solicitó a la PCM suspender nuevas designaciones, contrataciones y otros actos administrativos extraordinarios durante el proceso de cambio de gobierno. Foto: X.

El sostiene que el pedido se fundamenta en los principios de buena administración, transparencia, colaboración institucional, continuidad del servicio público y responsabilidad en la gestión pública, que deben orientar el proceso de transferencia de gobierno.

LEA TAMBIÉN: Keiko Fujimori recibe en su oficina al presidente José María Balcázar: ¿de qué hablaron?

Finalmente, Vinelli reiteró la disposición del equipo de transferencia para coordinar las acciones necesarias con el Ejecutivo, con el objetivo de contribuir a un proceso de relevo gubernamental “ordenado, transparente y en beneficio del país”.

TE PUEDE INTERESAR

Keiko Fujimori y Claudia Sheinbaum buscan retomar relaciones entre Perú y México
Keiko Fujimori evalúa emitir decretos de urgencia para acelerar medidas ante El Niño
Keiko Fujimori recibe en su oficina al presidente José María Balcázar: ¿de qué hablaron?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.