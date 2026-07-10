El Equipo de Transferencia del Titular Entrante (ETTE) solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) disponer que los ministerios, organismos públicos y demás entidades del Poder Ejecutivo se abstengan de realizar nuevas designaciones, nombramientos, contrataciones y modificaciones de la estructura organizacional durante el proceso de transferencia de gestión.

La solicitud fue formulada mediante un oficio fechado el 9 de julio y dirigido al presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, por Marco Antonio Vinelli Ruiz, responsable del Equipo de Transferencia del Titular Entrante, designado por la presidenta electa de la República, Keiko Fujimori.

En el documento, el equipo de transferencia señala que la medida busca “preservar la transparencia del proceso de transferencia, fortalecer la confianza pública y garantizar una adecuada continuidad de la gestión gubernamental” .

Asimismo, solicita que las entidades del Ejecutivo eviten asumir compromisos administrativos o presupuestales de carácter extraordinario que no resulten estrictamente indispensables para asegurar la continuidad de los servicios públicos.

El oficio precisa que la restricción no alcanzaría a aquellas decisiones que respondan a una obligación legal, mandato judicial, situaciones de emergencia o necesidades públicas debidamente sustentadas.

El Equipo de Transferencia solicitó a la PCM suspender nuevas designaciones, contrataciones y otros actos administrativos extraordinarios durante el proceso de cambio de gobierno. Foto: X.

El Equipo de Transferencia sostiene que el pedido se fundamenta en los principios de buena administración, transparencia, colaboración institucional, continuidad del servicio público y responsabilidad en la gestión pública, que deben orientar el proceso de transferencia de gobierno.

Finalmente, Vinelli reiteró la disposición del equipo de transferencia para coordinar las acciones necesarias con el Ejecutivo, con el objetivo de contribuir a un proceso de relevo gubernamental “ordenado, transparente y en beneficio del país”.