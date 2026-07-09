El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, instaló la comisión de transferencia de gestión entre los equipos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y de la presidenta electa, Keiko Fujimori.

Los titulares de los equipos procedieron a la firma del acta de instalación y la aprobación de un cronograma de trabajo detallado, cumpliendo con las acciones previstas para garantizar el estricto cumplimiento del marco institucional en la transferencia de gestión.

El equipo de transferencia del titular saliente (ETTS), presidido por el jefe del Gabinete Ministerial, está integrado por

María Cecilia Chumbe – secretaria general de la PCM

María del Pilar Sosa San Miguel – jefa del Gabinete de Asesores de la PCM

Ana María Ochoa – jefa de la Oficina General de Administración de la PCM

Jeanette Trujillo – jefa de la Oficina General de Recursos Humanos de la PCM

Katherine Reyes – jefa de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la PCM

Otros funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros

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Por otro lado, el equipo de transferencia del titular entrante (ETTE-Inicial), designado por la presidenta electa, es liderado por el economista Marco Vinelli e integrado por:

Jorge Luis Rey de Castro Mesa

Katushka Tapia Solari

César Candela Jara

Giulliana Loza Ávalos

César Muriche Astorayme

Shirley Montenegro Flores

Durante la instalación de la comisión de transferencia de gestión de la PCM, Arroyo reafirmó el compromiso del Poder Ejecutivo de entregar, de manera oportuna, toda la información necesaria para facilitar la labor de este grupo de trabajo.

En este contexto, precisó que su gestión brindará una transferencia ordenada y transparente, asegurando que todas las unidades orgánicas y entes adscritos otorgarán las facilidades necesarias para la continuidad del servicio y el acceso a la información pública.

El proceso de transferencia de gestión se da bajo la normativa vigente de la Contraloría de la República, la cual garantiza que este traspaso se lleve a cabo bajo condiciones que garanticen la transparencia de los resultados y el uso de los recursos públicos.

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Así quedaron los equipos de transferencia

Presidencia del Consejo de Ministros

Marco Antonio Vinelli Ruiz

Jorge Luis Rey de Castro Mesa

Katushka Tapia Solari

César Candela Jara

Giulliana Araceli Loza Ávalos

César Armando Muriche Astorayme

Shirley Montenegro Flores

Relaciones Exteriores

Carlos Octavio Saco-Vértiz Tudela

Carla Elena Mares Ruiz

Sandro Esposito Shapiama

Giacomo José Sanguinetti Ravettino

Economía y Finanzas

Juan Odar

Eduardo Padilla

Isaac Foinquinos

Interior

Vicente Marcelo Álvarez Moreno

Remigio Hernani Meloni

Juan Antonio Padilla Alvarado

Freddy Chaico de la Borda

Defensa

Darwin Teófilo Eurafeio León

Paola Liliana Lobatón Fuchs

José Luis Tantaleán Alatrista

Edwin Zegarra Valdivia

Julio Angulo Florian

Carlos Rodríguez Zegarra

Guillermo Oroz Herrera

Salud

José Francisco Recoba Martínez

Jaime Gutiérrez Rosas

Juan Carlos Gonzales Hidalgo

Educación

Luis Antonio Alemán Nakamura

Doris Lorena Gavilano Iglesias

Carlos Miguel Paredes Díaz

Desarrollo Agrario y Riego

Erick David Uriarte Lozada

Jorge Barrenechea Cabrera

Sandra Antonella Fernández Marina

Percy Omar Mercado Flores

Mujer y Poblaciones Vulnerables

Hernán José Cuba Chávez

Javier Masías Astengo

Mariella María Soldi Vargas

Transportes y Comunicaciones

Jorge Juan Alfaro Bravo

Carlos Manuel Castañeda Jiménez

Claudia Ato Rodríguez

Cultura

Abraham Rivas Lombardi

Iván Pereyra Villanueva

Fernando López Sánchez

Comercio Exterior y Turismo

Ernesto Arturo García Calderón

Adriana Patricia Serván Díaz

Laura Guisella Alegría García

Ambiente (mediante documento enviado a la ministra saliente Nelly Paredes)

Segundo Agustín Ortiz Ramírez

José Ernesto Vidal Fernández

Priscilla Gavancho Yupanqui

Producción

Augusto Enrique Eguiguren Praeli

Sergio Gonzáles Guerrero

Hugo Alfredo Castañeda Torres

Energía y Minas

César Juan Zegarra Robles

Tabata Dulce Vivanco del Castillo

Edwin Eduardo Regente Ocmin

Trabajo y Promoción del Empleo

Jorge Perlacios Velásquez

Samuel Ricardo Asto Asparrin

Hernán Francisco Ramos Romero