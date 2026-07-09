PCM instala comisión de transferencia de gestión. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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y de la presidenta electa, Keiko Fujimori.

cumpliendo con las acciones previstas para garantizar el estricto cumplimiento del marco institucional en la transferencia de gestión.

El equipo de transferencia del titular saliente (ETTS), presidido por el jefe del Gabinete Ministerial, está integrado por

  • María Cecilia Chumbe – secretaria general de la PCM
  • María del Pilar Sosa San Miguel – jefa del Gabinete de Asesores de la PCM
  • Ana María Ochoa – jefa de la Oficina General de Administración de la PCM
  • Jeanette Trujillo – jefa de la Oficina General de Recursos Humanos de la PCM
  • Katherine Reyes – jefa de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la PCM
  • Otros funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros
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Por otro lado, el equipo de transferencia del titular entrante (ETTE-Inicial), designado por la presidenta electa, es liderado por el economista Marco Vinelli e integrado por:

  • Jorge Luis Rey de Castro Mesa
  • Katushka Tapia Solari
  • César Candela Jara
  • Giulliana Loza Ávalos
  • César Muriche Astorayme
  • Shirley Montenegro Flores
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Durante la instalación de la comisión de transferencia de gestión de la PCM,

para la continuidad del servicio y el acceso a la información pública.

El proceso de transferencia de gestión se da bajo la normativa vigente de la Contraloría de la República, la cual garantiza que este traspaso se lleve a cabo bajo condiciones que garanticen la transparencia de los resultados y el uso de los recursos públicos.

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Así quedaron los equipos de transferencia

Presidencia del Consejo de Ministros

  • Marco Antonio Vinelli Ruiz
  • Jorge Luis Rey de Castro Mesa
  • Katushka Tapia Solari
  • César Candela Jara
  • Giulliana Araceli Loza Ávalos
  • César Armando Muriche Astorayme
  • Shirley Montenegro Flores

Relaciones Exteriores

  • Carlos Octavio Saco-Vértiz Tudela
  • Carla Elena Mares Ruiz
  • Sandro Esposito Shapiama
  • Giacomo José Sanguinetti Ravettino

Economía y Finanzas

  • Juan Odar
  • Eduardo Padilla
  • Isaac Foinquinos

Interior

  • Vicente Marcelo Álvarez Moreno
  • Remigio Hernani Meloni
  • Juan Antonio Padilla Alvarado
  • Freddy Chaico de la Borda

Defensa

  • Darwin Teófilo Eurafeio León
  • Paola Liliana Lobatón Fuchs
  • José Luis Tantaleán Alatrista
  • Edwin Zegarra Valdivia
  • Julio Angulo Florian
  • Carlos Rodríguez Zegarra
  • Guillermo Oroz Herrera

Salud

  • José Francisco Recoba Martínez
  • Jaime Gutiérrez Rosas
  • Juan Carlos Gonzales Hidalgo

Educación

  • Luis Antonio Alemán Nakamura
  • Doris Lorena Gavilano Iglesias
  • Carlos Miguel Paredes Díaz

Desarrollo Agrario y Riego

  • Erick David Uriarte Lozada
  • Jorge Barrenechea Cabrera
  • Sandra Antonella Fernández Marina
  • Percy Omar Mercado Flores

Mujer y Poblaciones Vulnerables

  • Hernán José Cuba Chávez
  • Javier Masías Astengo
  • Mariella María Soldi Vargas

Transportes y Comunicaciones

  • Jorge Juan Alfaro Bravo
  • Carlos Manuel Castañeda Jiménez
  • Claudia Ato Rodríguez

Cultura

  • Abraham Rivas Lombardi
  • Iván Pereyra Villanueva
  • Fernando López Sánchez

Comercio Exterior y Turismo

  • Ernesto Arturo García Calderón
  • Adriana Patricia Serván Díaz
  • Laura Guisella Alegría García

Ambiente (mediante documento enviado a la ministra saliente Nelly Paredes)

  • Segundo Agustín Ortiz Ramírez
  • José Ernesto Vidal Fernández
  • Priscilla Gavancho Yupanqui

Producción

  • Augusto Enrique Eguiguren Praeli
  • Sergio Gonzáles Guerrero
  • Hugo Alfredo Castañeda Torres

Energía y Minas

  • César Juan Zegarra Robles
  • Tabata Dulce Vivanco del Castillo
  • Edwin Eduardo Regente Ocmin

Trabajo y Promoción del Empleo

  • Jorge Perlacios Velásquez
  • Samuel Ricardo Asto Asparrin
  • Hernán Francisco Ramos Romero
El jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo, precisó que el Ejecutivo dará toda la información necesaria para facilitar la labor en la transferencia de gestión. Foto: Andina
El jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo, precisó que el Ejecutivo dará toda la información necesaria para facilitar la labor en la transferencia de gestión. Foto: Andina

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