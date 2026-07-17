China. (Foto: EFE)
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Redacción Gestión
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El Gobierno chino rechazó este viernes las acusaciones de interferencia electoral en Estados Unidos formuladas la víspera por el presidente Donald Trump, calificándolas de «completa falsedad».

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian

Lin señaló que las afirmaciones de Trump son “pura invención” y “una campaña de difamación malintencionada”, así como que cualquier supuesto indicio o prueba que las avale es una «completa falsedad».

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“Por el contrario, ¿quién es el que interviene con frecuencia en los asuntos internos de otros países?, ¿quién ha llevado a cabo durante mucho tiempo una vigilancia indiscriminada de gobiernos, empresas y ciudadanos de todo el mundo?“, cuestionó el portavoz, que llamó a Estados Unidos a hacer «autocrítica».

Para finalizar, Lin instó al país norteamericano a “dejar de difamar a China sin fundamento” y a “hacer más cosas que contribuyan al desarrollo de las relaciones” entre Washington y Pekín.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian, habla durante una conferencia de prensa el 5 de enero de 2026. (EFE/EPA/WU HAO).
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian, habla durante una conferencia de prensa el 5 de enero de 2026. (EFE/EPA/WU HAO).

A dos meses de la visita de Xi Jinping a EE.UU.

El portavoz evitó responder si las declaraciones de Trump tendrán alguna implicación en la visita que realizará el presidente chino, Xi Jinping, a Estados Unidos, planeada para finales de septiembre.

Trump señaló una supuesta interferencia de China en las elecciones de su país en un mensaje emitido este jueves en horario estelar desde la Casa Blanca.

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No obstante, los documentos citados por la Casa Blanca describen acusaciones no verificadas y evaluaciones internas que cuestionaban la fiabilidad de algunas fuentes, además de que años atrás las agencias de seguridad estadounidenses habían descartado que actores extranjeros hubieran alterado los resultados electorales.

Trump cuestionó la confiabilidad del sistema electoral de su país, arremetiendo contra el voto por correo y vinculando la inmigración irregular con la seguridad electoral, al tiempo que presionó al Congreso para aprobar una ley que restringiría el sufragio antes de los comicios de medio mandato de noviembre próximo.

Con información de EFE

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