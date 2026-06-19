La minera canadiense Olympic Metals dio un nuevo paso en su estrategia para desarrollar el proyecto de cobre Pukaqaqa, ubicado en Huancavelica. La compañía anunció la firma de un acuerdo definitivo de fusión con Antler Hill Mining Ltd., una operación que le permitirá acceder al mercado bursátil canadiense y fortalecer su capacidad de financiamiento para impulsar el activo peruano.

La transacción da continuidad al proceso iniciado en noviembre de 2025, cuando ambas empresas suscribieron una carta de intención para combinar sus negocios. Con la firma del acuerdo definitivo, Olympic y Antler Hill avanzan hacia el cierre de una operación que convertirá a Olympic Metals en la empresa resultante y le permitirá cotizar en la TSX Venture Exchange (TSXV) bajo el símbolo bursátil OPM.

Según los términos anunciados, Antler Hill adquirirá la totalidad de los valores emitidos y en circulación de Olympic. Al completarse la operación, la minera pasará a formar parte de una compañía listada en bolsa, lo que le abrirá acceso a nuevas fuentes de financiamiento para ejecutar sus planes de crecimiento.

Como parte del proceso, Olympic prevé realizar una colocación privada de acciones por un monto bruto mínimo de US$ 20 millones antes de concretar la transacción. La empresa indicó que los recursos contribuirán a respaldar sus iniciativas de desarrollo y fortalecer su posición financiera de cara a la siguiente etapa del proyecto.

Foco en Pukaqaqa

Olympic señaló que su principal activo es el proyecto de cobre Pukaqaqa, localizado en Huancavelica. De acuerdo con la compañía, el yacimiento contaba con permisos de construcción obtenidos en 2015 y la estrategia actual contempla iniciar el proceso de renovación de dichas autorizaciones. La minera sostuvo además que continuará evaluando oportunidades vinculadas al cobre en Perú, en línea con su objetivo de convertirse en productor de este metal.

Pukaqaqa pasó a manos de Olympic en 2024, luego de que la empresa adquiriera el proyecto a Nexa Resources. El activo contiene recursos de cobre, oro y molibdeno y forma parte del portafolio de proyectos mineros que buscan avanzar hacia etapas de desarrollo en el país.

Pukaqaqa fue adquirido por Olympic Metals a Nexa Resources en 2024 y contiene recursos de cobre, oro y molibdeno. (Foto: Andina)

La operación aún está sujeta al cumplimiento de diversas condiciones, entre ellas aprobaciones regulatorias, corporativas y bursátiles. Asimismo, la negociación de las acciones de Antler Hill permanece suspendida mientras la compañía completa la documentación requerida para el cierre de la transacción.

Tras concretarse la fusión, la compañía combinada que surgirá de la integración entre Olympic Metals y Antler Hill Mining contará con un directorio integrado por ejecutivos con experiencia en minería, financiamiento y mercados de capitales internacionales. Olympic también señaló que prevé incorporar nuevos miembros provenientes de Perú tanto a nivel de directorio como de gestión antes de completar su proceso de salida al mercado bursátil.