Proyecto Falchani es la iniciativa de litio más avanzada en Perú. (Foto: EC).
Proyecto Falchani es la iniciativa de litio más avanzada en Perú. (Foto: EC).
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Redacción Gestión
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La canadiense . En concreto, avanza con el desarrollo del proyecto de litio ; y de uranio, Macusani, ambos situados en la región Puno.

“American Lithium, a través de nuestros proyectos Falchani y Macusani, se encuentra en una posición privilegiada para contribuir a las aspiraciones de liderazgo energético de Perú“, destacó Laurence Stefan, presidente y director de Operaciones de American Lithium.

La compañía tiene en el proyecto ; mientras que en el proyecto . ¿En qué situación se encuentran dichas iniciativas?

Al respecto, la empresa indicó que ambos proyectos cuentan con varias evaluaciones económicas preliminares sólidas, además de mayores recursos minerales respaldados por exploración adicional.

Proyecto Macusani se encuentra en Puno. (Foto referencial: GEC).
Proyecto Macusani se encuentra en Puno. (Foto referencial: GEC).
LEA TAMBIÉN: American Lithium inicia proceso para escindir proyecto de uranio Macusani en Perú

Respaldan organización de foro promovido por el Gobierno

Las declaraciones de Stefan se enmarcan en la emisión de un decreto supremo del Gobierno peruano que declara formalmente la importancia nacional del uranio y del litio y que solicita la organización y celebración de un foro internacional titulado “Uranio y litio: pilares del liderazgo energético para la minería, el desarrollo tecnológico y de ciudades inteligentes en Perú y el mundo”.

El evento, coorganizado por el y el , se realizará del 7 al 8 de julio de 2026.

“La decisión del gobierno peruano de declarar este Foro de importancia nacional es un hito que confirma lo que hemos creído durante muchos años”, declaró el ejecutivo.

LEA TAMBIÉN: Falchani en Puno eleva en más de 400% sus recursos de litio medidos e indicados

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