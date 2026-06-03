La canadiense American Lithium impulsa en el territorio peruano dos proyectos con el objetivo de posicionar al Perú como un actor clave en la transición energética global. En concreto, avanza con el desarrollo del proyecto de litio Falchani; y de uranio, Macusani, ambos situados en la región Puno.

“American Lithium, a través de nuestros proyectos Falchani y Macusani, se encuentra en una posición privilegiada para contribuir a las aspiraciones de liderazgo energético de Perú“, destacó Laurence Stefan, presidente y director de Operaciones de American Lithium.

La compañía tiene en el proyecto Falchani a uno de los yacimientos de litio y cesio en roca dura más grandes del mundo; mientras que en el proyecto Macusani, dispone del mayor depósito de uranio sin desarrollar en América Latina. ¿En qué situación se encuentran dichas iniciativas?

Al respecto, la empresa indicó que ambos proyectos cuentan con varias evaluaciones económicas preliminares sólidas, además de mayores recursos minerales respaldados por exploración adicional.

Proyecto Macusani se encuentra en Puno. (Foto referencial: GEC).

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Respaldan organización de foro promovido por el Gobierno

Las declaraciones de Stefan se enmarcan en la emisión de un decreto supremo del Gobierno peruano que declara formalmente la importancia nacional del uranio y del litio y que solicita la organización y celebración de un foro internacional titulado “Uranio y litio: pilares del liderazgo energético para la minería, el desarrollo tecnológico y de ciudades inteligentes en Perú y el mundo”.

El evento, coorganizado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú (MVCS), se realizará del 7 al 8 de julio de 2026.

“La decisión del gobierno peruano de declarar este Foro de importancia nacional es un hito que confirma lo que hemos creído durante muchos años”, declaró el ejecutivo.