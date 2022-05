La novela que tuvo como protagonistas a Kylian Mbappé y los clubes Real Madrid y Paris Saint Germain (PSG) llegó a su fin días atrás cuando el astro francés decidió permanecer en el equipo parisino. Pero como en toda historia, en esta hay personajes secundarios y elementos sorpresa que en este caso cambiaron los hechos. Desde los padres del jugador, abogados, cláusulas contractuales hasta el involucramiento del presidente de Francia, Emmanuel Macron, entre otros, que jugaron un papel en las negociaciones.

Derechos de imagen

A mediados de marzo, después de la eliminación del PSG de la Liga de Campeones, Real Madrid presentó a los abogados de Mbappé la cuarta y última propuesta para contar con los servicios del talentoso futbolista: un “fee” de US$ 192 millones por la firma del contrato, un salario de US$ 42.7 millones al año y el 50% de los beneficios que resulten de sus derechos de imagen. Los asesores legales del jugador de 23 años, liderados por Delphine Verheyden, un experto en la materia, quedaron perplejos ante este último detalle.

Y es que el Real Madrid, desde que Florentino Pérez asumió la presidencia del club en el 2000, se queda con el 50% de los derechos de imagen de todas sus estrellas.

Los abogados entonces informaron a los padres del jugador, Fayza y Wilfried, sobre las nuevas condiciones del club merengue. Según estimaciones de los expertos que trabajan para Mbappé, una gran porción de sus ingresos se iban a ver afectados.

Y es que el sueldo del delantero francés en el PSG era de US$ 21.4 millones, pero sus ingresos por contratos de auspicios podrían bordear a los US$ 43 millones esta temporada y en el mejor de los casos, llegar hasta los US$ 75 millones.

Mbappé tiene alianzas con Nike, EA (es imagen del videojuego FIFA) y Hublot, además de marcas de finanzas, aviación, autos y tecnología. Asimismo, en un año en el que jugará el Mundial de Catar, las más grandes compañías buscan tener a un futbolista como imagen de marca.

Por el lado Del Real Madrid, el argumento que dieron es que la presencia de Mbappé en el Bernabéu ayudaría a multiplicar su valor y eso ayudaría a compensar ese 50% que estipulaba el contrato. Sin embargo, según los abogados del crack del PSG, este no necesita al Madrid para convertirse en una de las marcas más atractivas en el mundo de los deportes. El PSG le dejará al francés mantener el 100% de sus ingresos por imagen.

El ejemplo de Lebron

La decisión de Mbappé va más allá del dinero. Su objetivo es construir su marca fuera de las canchas. En los últimos meses el delantero ha estado en conversaciones con la agencia de talentos Endeavor con el propósito de crear su propia compañía de medios, similar a lo que ha hecho el basquetbolista Lebron James. Este proyecto podría incrementar considerablemente los ingresos del jugador al nivel de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Estas estrellas, ya en sus 30, están próximos al retiro deportivo y nuevos cracks como Mbappé o Haaland del Manchester City buscan dominar el mundo deportivo y sacar provecho de él, según The New York Times.

Últimas declaraciones

Mbappé explicó por qué este año cambió de idea sobre su estadía en el PSG. “El contexto es diferente, la decisión es por términos deportivos y también personales. Siempre he vivido aquí y abandonar a mi país no era lo mejor”, comentó al diario Marca.

EN CORTO

El que ganó sin hacer nada. Uno de los beneficiados de la negociación de Kylian Mbappé, además del PSG, fue el Mónaco, el ex equipo de Mbappé. Ambos clubes firmaron un contrato en el que una cláusula decía que los parisinos estaban obligados a abonar US$ 37.5 millones al conjunto monegasco en caso de renovación o de venta del jugador.