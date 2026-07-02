El jueves 2 de julio, el dólar en Perú comenzó el día con un ligero descenso, mientras inversionistas permanecen atentos a la evolución de la economía estadounidense y a las próximas señales de la Reserva Federal sobre su política de tasas de interés

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.416. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3.418 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 1.61% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.326 y se vende a S/ 3.405, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.390 a la compra y S/ 3.420 a la venta.

Dólar

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar mantiene un comportamiento estable frente al sol peruano al inicio de la jornada de este jueves 2 de julio, reflejando la fortaleza que ha mostrado la moneda peruana en las últimas semanas. Los inversionistas permanecen atentos a la evolución de la economía estadounidense y a las próximas señales de la Reserva Federal sobre su política de tasas de interés, factores que continúan marcando el rumbo del mercado cambiario.

En los mercados bursátiles de América Latina predomina un desempeño mixto, en línea con la cautela observada en las principales plazas internacionales.

Los inversionistas evalúan nuevos indicadores económicos de Estados Unidos, así como la evolución de los precios de las materias primas y las expectativas sobre el crecimiento global, en un contexto de incertidumbre respecto a los próximos movimientos de la política monetaria de la Fed.