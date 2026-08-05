Miniso continúa expandiendo su presencia en el mercado peruano con la apertura de una nueva tienda en Mall Plaza Arequipa. Inaugurado a finales de julio, el establecimiento se convirtió en el local número 47 de la cadena en el país y en el tercero de la marca en la ciudad.

A través de su cuenta oficial de LinkedIn, la empresa destacó que esta apertura forma parte de su estrategia de crecimiento. “En Miniso continuamos expandiendo nuestra presencia y fortaleciendo el vínculo con nuestros Minisolovers, llevando nuestra experiencia a cada vez más ciudades. Este es un paso más en nuestro compromiso por seguir creciendo junto a nuestra comunidad”, señaló.

El nuevo establecimiento, de más de 300 metros cuadrados, fue desarrollado bajo los estándares internacionales de Miniso para 2026 y ofrece una experiencia de compra alineada con su concepto global “Life is for fun”. Con esta apertura, la cadena consolida su presencia en Arequipa, donde ya opera tres tiendas.

El establecimiento incorpora una propuesta visual renovada y una distribución diseñada para mejorar la experiencia de compra. (Foto: Miniso Perú)

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Crecimiento de Miniso en Perú

Miniso proyecta acelerar su expansión en el mercado peruano durante el 2026 con la apertura de nuevas tiendas en Lima y otras ciudades del país, entre ellas Arequipa, Trujillo y Piura. Con este plan, la cadena busca seguir ampliando su cobertura en uno de sus mercados de mayor crecimiento en la región.

La compañía informó que su objetivo para este año es incrementar en 20% el número de aperturas frente al 2025, como parte de una estrategia para reforzar su posición en el segmento de tiendas de conveniencia y artículos de bajo costo. Para ello, continuará priorizando locales ubicados en centros comerciales de alto flujo.

Asimismo, Miniso destacó que ha logrado adaptar su propuesta comercial a las preferencias del consumidor peruano, con un portafolio de productos funcionales, de calidad y a precios accesibles. Esta estrategia, indicó la empresa, ha contribuido a fortalecer su presencia en el mercado local.

En paralelo, la cadena viene impulsando el desarrollo de su canal de comercio electrónico como complemento a su expansión física. Con ello, busca ampliar su alcance hacia clientes fuera de las principales ciudades y diversificar sus canales de venta en el país.