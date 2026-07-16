Ilahui tiene ocho años de presencia en el Perú. (Foto: Ilahui Perú)
Ilahui tiene ocho años de presencia en el Perú. (Foto: Ilahui Perú)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Mayumi García
mailMayumi García

Con ocho años en el mercado local, la cadena asiática Ilahui mantiene un buen ritmo de ventas, afianzado en un adecuado surtido y un plan de expansión que a la fecha involucra Lima y provincias. Así, en este primer semestre, la compañía ha logrado un crecimiento en sus ingresos de 12% en relación a similar periodo del 2025, un avance de a dos dígitos que se proyecta reforzar en los siguientes meses de la mano de una serie de acciones en sus puntos de venta.

TE PUEDE INTERESAR

Mumuso adelanta su interés por abrir locales comerciales puerta a calle este año
Skechers, Miniso y JYP Entertainment: sus apuestas por entrar a nuevos segmentos en Perú
Miniso ‘importa’ nuevos planes: las tiendas y productos que fortalecerán su operación

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.