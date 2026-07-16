Jessica Carreño, jefe de Marketing de Ilahui Perú, señaló que este mes inaugurarán una tienda de más de 500 metros cuadrados (m2) en Megaplaza Independencia, convirtiéndose en el local más grande que tiene la firma, luego de su ubicación de alrededor de 400 m2 en Mall Aventura San Juan de Lurigancho.

“En general, las tiendas de Ilahui se encuentran en zonas periféricas de la ciudad y en Lima Norte ya contamos con un local en mall Plaza Norte que es una de nuestras plazas más importantes. Por consiguiente, al encontrar esta oportunidad en este otro centro comercial cercano decidimos tomar el sitio para seguir ampliando nuestra cobertura”, manifestó la ejecutiva.

La implementación de esta tienda viene demandando de una inversión de aproximadamente S/ 2 millones y con su apertura, Ilahui registraría cuatro locales dentro de centros comerciales. Pese a ello, Carreño sostuvo que la expansión de la marca se orienta a ocupar espacios puerta a calle en lugares de alto tránsito cercanos a malls. “En tiendas puerta a calle manejamos versiones más pequeñas en relación a centro comercial, con un promedio de 350 a 370 m2″, agregó.

Tras la apertura de esta tienda, la firma alcanzaría las 16 sedes en el país con presencia también en Trujillo, Chiclayo, Iquitos, Arequipa, Piura y Huancayo. De momento, la ejecutiva remarcó que los esfuerzos de la firma estarán en consolidar las operaciones existentes; además, de la remodelación de sus locales.

“Vamos a destinar alrededor de medio millón de soles a cambiar el diseño de las tiendas, con experiencia y colores diferentes, pero manteniendo la esencia. Las remodelaciones se harán este año de manera progresiva”, afirmó.

Jessica Carreño, jefe de Marketing de Ilahui Perú. (Foto: Ilahui Perú)

Las categorías favoritas de Ilahui

Actualmente, en Ilahui las categorías que encabezan las ventas son las que aluden a belleza y hogar, siendo que esta última sobre todo ha ganado mayor relevancia en el último semestre por las licencias que tiene la marca para el uso de personajes como Snoopy, Mafalda, Barbie y otros que corresponden a Disney.

“Estas categorías han permitido que el ticket promedio de venta crezca de S/ 43 el año pasado a S/ 47 este semestre. Además, también tenemos otras categorías como juguetería, donde nos enfocamos en un público kidult (adulto que mantiene un fuerte gusto por la cultura juvenil), alimentos, entre otros”, explicó.

Finalmente, Carreño adelantó que próximamente estará sumándose la categoría de mascotas, lo que concierne básicamente oferta de accesorios y productos distintos para animales de compañía.

Ilahui posee tiendas en cuatro centros comerciales. (Foto: Ilahui Perú)

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