De cara a 2026, la empresa espera sostener un crecimiento anual compuesto de entre 25% y 30%. (Foto: Ilahui)
Ilahui, la cadena china de productos de estilo de vida y bajo costo que compite en el segmento de tiendas tipo Miniso o Mumuso, se ha consolidado como uno de los mayores minoristas de su categoría en Asia, con más de 1,500 puntos de venta en más de 40 países. Su agresiva estrategia de expansión internacional la llevó a ingresar al mercado peruano en 2018, donde ha mantenido un crecimiento sostenido desde entonces. A la fecha, el país se posiciona como uno de los mercados más dinámicos para la marca en la región, aportando cerca del 20% de la operación latinoamericana, por lo que ya mira nuevos planes de expansión hacia mediano y largo plazo.

