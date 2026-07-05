El Ejército de Israel informó que este domingo llevó a cabo un ataque contra una presunta célula del grupo Hizbulá que, aseguró, operaba en el sur del Líbano y suponía una amenaza para sus tropas desplegadas en la zona.

De acuerdo con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), los presuntos integrantes de Hizbulá se desplazaban en motocicletas en la zona de Al Uqayda, cercana al área de seguridad donde operan los soldados israelíes.

“Tras la identificación, las FDI llevaron a cabo un ataque preciso contra los terroristas para neutralizar la amenaza”, afirma el comunicado de los militares, sin precisar el número de personas atacadas ni añadir información sobre si perdieron la vida.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) indican que la actividad identificada representaba "una amenaza para los soldados". (Imagen: EFE)

La operación se produce poco más de una semana después del acuerdo de alto el fuego en Líbano firmado el pasado 26 de junio en Washington bajo mediación de Estados Unidos.

Al menos 4,301 personas han muerto y otras 12,199 han resultado heridas en ataques israelíes al Líbano desde el pasado 2 de marzo, cuando Hizbulá comenzó a atacar Israel en defensa de Irán a raíz de la ofensiva de Israel y EE.UU. contra la República Islámica.

A su vez, se indica que un total de 37 militares israelíes han fallecido por fuego del grupo Hizbulá, 35 de ellos en el sur del país vecino o en la zona fronteriza, y 2 más en el norte de Israel.

Los datos recientes también indican que han muerto dos civiles israelíes por ataques de Hizbulá en zonas de Israel cercanas al Líbano.

(Con información de la agencia EFE).