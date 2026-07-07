La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó este martes su apoyo al capitán de la selección francesa de fútbol, Kylian Mbappé, denunciando las declaraciones “racistas” y “despreciables” de una senadora paraguaya que lo atacó tras los octavos de final del Mundial 2026.

“Las declaraciones racistas y deshumanizantes dirigidas contra el futbolista francés Kylian Mbappé por la senadora paraguaya Celeste Amarilla son despreciables y lamentablemente no constituyen un caso aislado”, lamentó en un comunicado el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado, Thameen Al Kheetan .

El vocero declaró que estos incidentes racistas “reflejan un fenómeno más amplio que afecta al fútbol y, más en general, al deporte”.

La senadora Celeste Amarilla atacó en las redes sociales al futbolista después de que Francia eliminara a Paraguay del Mundial por 1-0, con gol de penal de Mbappé, en un partido duro y trabado.

La senadora del opositor Partido Liberal reaccionó al resultado llamando a Mbappé “soberbio, nuevo rico, prepotente y feo”. Pero también cuestionó su origen y nacionalidad, al apuntar que es un “camerunés colonizado” que finge ser francés.

“Bruto ni siquiera aprendió a escribir. En lugar de la leche de su madre, chupó cocos y lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés”, agregó en declaraciones que han sido consideradas como racistas o discriminatorias.

Kylian Mbappé celebra tras el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Paraguay y Francia en el Lincoln Financial Field en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, el 4 de julio de 2026. (Foto de ABDULHAMID HOSBAS / Anadolu vía AFP).

Mbappé respondió el lunes calificando de “despreciable” a la senadora y afirmó que es “indigna de su cargo”.

Además, el gobierno de Paraguay repudió las declaraciones y afirmó que son contrarias a “los valores y principios” que el país promueve.

Senadora exige a Mbappé que se retracte

La senadora Celeste Amarilla, por su parte, exigió este martes al delantero de la selección francesa que se retracte de sus dichos, después de que éste la llamó “mujer despreciable e indigna de su cargo” en respuesta a los agravios.

“Él tiene que retractarse conmigo, él tiene que retractarse conmigo (porque) se está metiendo con una senadora de la nación paraguaya, se está metiendo también con Paraguay”, dijo Amarilla en una conferencia de prensa en el Senado.

“Claro que fui agraviada, y con suficientes motivos para hacerle una querella a Mbappé. Ayer estuve a punto, todavía puedo hacerla, vamos a ver hasta dónde llega”, prosiguió, al tiempo que se declaró víctima de violencia política y contra la mujer por parte del jugador.

Amarilla insultó a Mbappé después de que Francia eliminase a Paraguay en los octavos de final de la Copa del Mundo, en un friccionado partido que se resolvió por 0-1 gracias a un gol de penalti del futbolista del Real Madrid. (Foto: AFP-Diario HOY)

¿Qué le dijo exactamente?

“Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada!!!”, escribió Amarilla en su primera publicación tras la derrota de Paraguay ante Francia.

“Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, nuevo rico, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped... Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol”, añadió en otro mensaje.

Sin embargo, la senadora restó hierro este martes a sus dichos al indicar que algunas personas con ascendencia africana que “salen llorando cuando se les dice africanos”, en alusión al jugador oriundo de la región francesa de Bondy, cercana a París.

El delantero francés Kylian Mbappé, celebra la victoria en el partido de octavos de final del Mundial de 2026 entre Paraguay y Francia, disputado en el estadio de Filadelfia, el 4 de julio de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

“Hay un ‘ius sanguinis’, el documento puede decir lo que quiera, pero yo si tengo un hijo en Japón, mi hijo es paraguayo. Puede decir japonés en su cédula, pero mi hijo no va a tener las características japonesas, mi hijo no va a comer comida japonesa”, añadió la legisladora, al citar el principio legal que reconoce la identidad nacional como fundamento para que una persona puede adquirir la nacionalidad de sus padres.

Asimismo, la senadora pidió al astro del balompié que, “si sabe leer”, revise la carta abierta que le escribió la noche del lunes, en la que declaró que le molestó al “arrogancia” del futbolista francés y reconoció que escribió los insultos cuando tenía “la sangre hirviendo”.

“Exijo que vos también te retractes conmigo y me pidas disculpas, yo tampoco voy a tolerar tu violencia, vos no me conocés, no tienes idea de quién soy y no tenés ningún derecho a decir que soy una mujer despreciable, indigna del cargo que ocupo”, señaló Amarilla en la misiva que difundió en su cuenta en X.

Elaborado con información de AFP y EFE