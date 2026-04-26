El francés Kylian Mbappé y el español Lamine Yamal son dos de las principales estrellas mundiales del deporte más concienciadas con la protección de sus marcas en la comercialización de productos y servicios.

Según datos facilitados por la Oficina de la Propiedad Intelectual (PI) de la UE (EUIPO) con motivo del día internacional de la propiedad intelectual, este domingo 26 de abril, el jugador del Real Madrid y del FC Barcelona pertenecen a la nueva generación de deportistas de elite interesados en beneficiarse de los derechos que otorga la PI junto a otros muchos, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Ewa Pajor.

Lideran la lista

Mbappé fue, junto al inglés Jude Bellingham, el primer futbolista en registrar la pose de la celebración de sus goles (detenido en seco con el gesto sonriente, los brazos cruzados y las manos en las axilas) y cuenta en la EUIPO, con sede en Alicante, con 7 marcas protegidas.

Esta es la misma cantidad que Lamine Yamal, que entre ellas se ha reservado el gesto con el que celebra sus goles, el ‘304’, que hace referencia a sus orígenes en el barrio de Rocafonda con los tres últimos dígitos del código postal.

La celebración del día mundial de la propiedad intelectual se centra este año en el mundo del deporte y la EUIPO ha recordado que también figuras legendarias como Pelé, Diego Armando Maradona y George Best registraron en su momento sus nombres, logotipos y, en algunos casos, gestos característicos.

Desde Jordan a Dončić

En todas las disciplinas, tanto las estrellas actuales como los íconos históricos poseen marcas registradas para operar en el mercado comunitario de la Unión Europea.

En baloncesto, estrellas como Luka Dončić, Victor Wembanyama, Stephen Curry y LeBron James lo hacen siguiendo el camino marcado por iconos como Michael Jordan y Shaquille O’Neal mientras que en tenis emprenden este camino jugadores actuales y leyendas como Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Iga Świątek, Serena Williams, Rafael Nadal y Roger Federer.

Más allá de estos deportes, atletas de otras disciplinas como Mondo Duplantis (atletismo), Tadej Pogačar (ciclismo), Carolina Marín (badminton) y Max Verstappen (Fórmula 1) también recurren a la propiedad intelectual para ampliar su influencia y alcance comercial.

Los clubes y organizaciones deportivas, así como los grandes eventos deportivos, también dependen en gran medida de la protección de la PI para gestionar y rentabilizar su identidad, y por ejemplo la FIFA posee más de 200 marcas registradas en la UE y ha presentado más de 400 solicitudes de diseño europeo.

La NBA tiene más de 300 marcas registradas en la UE; el Comité Olímpico Internacional más de 40 y una cifra superior a los 140 diseños comunitarios; y la FIA, la organización que rige la Fórmula 1 y otras competiciones de automovilismo, alrededor de 100.

Elaborado con información de EFE