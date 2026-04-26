El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, es uno de los deportistas que más marcas registra ante la Unión Europea en la actualidad. EFE/Juanjo Martín/Archivo.
El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, es uno de los deportistas que más marcas registra ante la Unión Europea en la actualidad. EFE/Juanjo Martín/Archivo.
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Redacción Gestión
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Según datos facilitados por la Oficina de la Propiedad Intelectual (PI) de la UE (EUIPO) con motivo del día internacional de la propiedad intelectual, este domingo 26 de abril, el jugador del Real Madrid y del FC Barcelona pertenecen a la nueva generación de deportistas de elite interesados en beneficiarse de los derechos que otorga la PI junto a otros muchos, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Ewa Pajor.

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Lideran la lista

Mbappé fue, junto al inglés Jude Bellingham, el primer futbolista en registrar la pose de la celebración de sus goles (detenido en seco con el gesto sonriente, los brazos cruzados y las manos en las axilas) y cuenta en la EUIPO, con sede en Alicante, con 7 marcas protegidas.

La celebración del día mundial de la propiedad intelectual se centra este año en el mundo del deporte y la EUIPO ha recordado que también figuras legendarias como Pelé, Diego Armando Maradona y George Best registraron en su momento sus nombres, logotipos y, en algunos casos, gestos característicos.

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Desde Jordan a Dončić

En todas las disciplinas, tanto las estrellas actuales como los íconos históricos poseen marcas registradas para operar en el mercado comunitario de la Unión Europea.

Más allá de estos deportes, atletas de otras disciplinas como Mondo Duplantis (atletismo), Tadej Pogačar (ciclismo), Carolina Marín (badminton) y Max Verstappen (Fórmula 1) también recurren a la propiedad intelectual para ampliar su influencia y alcance comercial.

Los clubes y organizaciones deportivas, así como los grandes eventos deportivos, también dependen en gran medida de la protección de la PI para gestionar y rentabilizar su identidad, y por ejemplo la FIFA posee más de 200 marcas registradas en la UE y ha presentado más de 400 solicitudes de diseño europeo.

La NBA tiene más de 300 marcas registradas en la UE; el Comité Olímpico Internacional más de 40 y una cifra superior a los 140 diseños comunitarios; y la FIA, la organización que rige la Fórmula 1 y otras competiciones de automovilismo, alrededor de 100.

Elaborado con información de EFE

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