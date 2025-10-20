El astro de la NBA, Kevin Durant, dijo el lunes que firmar una extensión de contrato con los Houston Rockets fue una “decisión obvia”.

Durant habló sobre el acuerdo un día después de firmar la extensión de dos años que podría mantener a la superestrella de los Rockets hasta la temporada 2027-28 y un día antes de jugar su primer partido con el equipo tras un intercambio espectacular en el verano.

“Estoy emocionado”, expresó después del entrenamiento. “Ese era el objetivo cuando vine aquí, intentar lograr el mayor tiempo posible con este grupo. Así que fue una decisión obvia firmar ese contrato”.

El segundo año de la extensión es a opción de Durant. ESPN, que fue el primero en informar sobre el acuerdo, citó al socio comercial de Durant, Rich Kleiman, y dijo que podría valer US$ 90 millones. Si Durant juega ambas temporadas como está planeado, esos US$ 90 millones llevarían sus ganancias en la cancha a casi US$ 600 millones, lo que podría ser un récord en la NBA, dependiendo de cuánto tiempo más juegue LeBron James.

Durant, un 15 veces All-Star, uno de los solo siete jugadores en la historia de la NBA con tantas selecciones, era elegible para una extensión que podría haber valido US$ 122 millones. Optó por menos, una decisión que proporcionará a los Rockets mucha flexibilidad para otros acuerdos en el futuro.

Durant dijo que las conversaciones con el gerente general Rafael Stone y el entrenador Ime Udoka lo hicieron sentir bien sobre el acuerdo al que llegaron.

Kevin Durant, número 07 de la clasificación para la final de baloncesto masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024, posa en el podio tras el partido por la medalla de oro entre Francia y Estados Unidos, en el Bercy Arena de París, el 10 de agosto de 2024. (Foto: Aris MESSINIS / AFP)

“Hablando con Rafael e Ime, sobre cómo querían construir el equipo y cómo me veo en esta organización, pensé que era el contrato perfecto para nosotros”, comentó. “Así que me alegra que pudiéramos resolver eso. No tendremos que preocuparnos por el ruido externo durante la temporada si no hubiera firmado el contrato. Así que solo preocuparnos por el baloncesto y enfocarnos en la temporada”.

Los Rockets abren la temporada el martes por la noche contra el campeón defensor, el Thunder de Oklahoma City.

El compañero de equipo Alperen Sengun estaba encantado de saber que Durant se quedaría con los Rockets más allá de esta temporada y dijo que significaba mucho ver que aceptara menos dinero para permanecer en Houston.

“Vemos cuánto quiere jugar, cuánto quiere ganar”, dijo Sengun. “Vi que también aceptó una reducción salarial y eso es importante. Ya sabemos cuánto le importa el equipo, cuánto ayuda a todos. Muy feliz de ver eso”.

Durant se unió a los Rockets en julio desde Phoenix en un intercambio de siete equipos que envió a Jalen Green, la segunda selección general en el draft de 2021, y Dillon Brooks a los Suns. Con Durant en el equipo y el base Fred VanVleet fuera por la temporada debido a una lesión en la rodilla, planean emplear una alineación inicial grande para comenzar la temporada.

Udoka dijo el lunes que Durant, Sengun, Steven Adams y Jabari Smith Jr. comenzarán contra el Thunder con Amen Thompson, moviéndose a la posición de base.

Kevin Durant y LeBron James en el Dream Team de Estados Unidos. (USA Basketball)

Durant admiraba el liderazgo de los Rockets desde lejos antes de unirse al equipo y estaba impresionado con cómo Houston salió del sótano de la NBA en las últimas dos temporadas bajo Udoka después de que los Rockets fueran uno de los peores equipos de la liga en las tres temporadas antes de su llegada.

Houston terminó segundo en la Conferencia Oeste la temporada pasada antes de perder ante los Warriors en la primera ronda de los playoffs.

“Estamos dedicados a darle la vuelta a esto y hacer de Houston un contendiente nuevamente”, dijo. “Muy dedicados a la ciudad de Houston y a la franquicia. Podía sentir eso como oponente. Al entrar aquí todos los días, ves la atención al detalle de todos. No solo el liderazgo de Rafael, Ime y (el propietario) Tilman Fertitta, sino todos los que trabajan aquí tienen un nivel de detalle que se necesita para convertirse en un equipo y una franquicia exitosos”.

“Así que estoy feliz de ser parte de eso”, continuó. “Voy a seguir trabajando y construyendo y mostrando mi valor aquí”.

Udoka ya ha visto a Durant tener un impacto en su equipo esta pretemporada y cree que su decisión de firmar la extensión podría ser un impulso para sus jugadores jóvenes.

“Ves a un tipo que lo ha logrado y es capaz de ver el talento y el potencial que tenemos y... los jóvenes al estar cerca de eso solo reciben más confianza, sin duda”, dijo Udoka. “Un tipo que ha estado tanto tiempo y ha jugado en diferentes sistemas, creo que lo contagia a los jóvenes”.

Houston es la quinta franquicia para la que ha jugado Durant y el martes marcará el comienzo de su 18ª temporada en la NBA, después de perderse toda la temporada 2019-20 debido a una lesión. Ha estado impresionado con el núcleo joven del equipo desde su llegada y está ansioso por ver lo que pueden hacer esta temporada.

“Parecen muy experimentados y profesionales y eso es un testimonio de la organización y de esos chicos como individuos que se preocupan por su oficio”, dijo. “Así que fue fácil simplemente venir aquí e integrarse. Todos han sido increíbles hasta ahora y estoy deseando que comience la temporada”.