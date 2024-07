Pero, por ahora, el jugador de 39 años sigue figurando entre las superestrellas de la liga y, en cambio, está ganando una cifra récord en la cancha.

James acordó un contrato de dos años y US$ 104 millones con Los Angeles Lakers, según una persona familiarizada con el asunto. Se trata de la cifra más alta jamás alcanzada para alguien de su edad y ubicaría su patrimonio neto en casi US$ 1,500 millones, incluyendo el salario de la próxima temporada, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

El contrato confirma que James cumplirá su objetivo de larga data de jugar con su hijo Bronny James Jr., de 19 años, quien fue fichado por los Lakers la semana pasada y supuestamente acordó un contrato de cuatro años y US$ 7.9 millones.

El veterano James, que está entrando en su temporada número 22 en la NBA, tiene el récord de anotaciones de todos los tiempos de la liga y promedió 25.7 puntos por partido el año pasado, colocándolo entre los 15 mejores jugadores de todos los tiempos.

Apodado “King James” desde que su prodigiosa carrera en la escuela secundaria llevó a los Cleveland Cavaliers a seleccionarlo primero en el draft de 2003 de la NBA, es el jugador más rico en la actualidad. Otro de los grandes de la NBA, Michael Jordan, alcanzó una valoración de más de US$ 4,000 millones después de vender su participación en los Charlotte Hornets el año pasado.

La riqueza de James se compone de una mezcla de su salario en la NBA, así como de patrocinios, inversiones y su propio negocio de consumo y entretenimiento, el SpringHill Co.

SpringHill fue valorada en alrededor de US$ 725 millones en 2021 después de que James y su socio comercial Maverick Carter, vendieran una participación minoritaria a un grupo de inversionistas, entre ellos Nike Inc. El basquetbolista tiene un acuerdo de patrocinio con el fabricante de zapatos que se espera que genere US$ 1,000 millones a lo largo de su vida, y recaudó más de US$ 100 millones con la venta de Beats Electronics a Apple Inc. en 2014.

También posee una cartera de inversiones ampliamente diversificada, incluida una participación del 1% en Fenway Sports Group, propietario de los Red Sox de Boston de la MLB, los Penguins de Pittsburgh de la NHL y el Liverpool Football Club.