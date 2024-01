El fenómeno francés de 2.24 metros (7 pies y 4 pulgadas) de alto, que cumplió 20 años el 4 de enero, fue seleccionado por los San Antonio Spurs con la primera selección en el draft de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) de 2023. El equipo lo firmó con un contrato de novato por cuatro años y US$ 55.2 millones, el acuerdo más grande posible según el actual acuerdo laboral de la liga estadounidense.

El pacto representa un primer paso hacia lo que podría ser una carrera como jugador históricamente lucrativa. Mientras que varios jugadores de baloncesto conocidos se han enriquecido con la ayuda de acuerdos de patrocinio y otras empresas comerciales, Wembanyama, que creció en el suburbio parisino de Le Chesnay, puede entrar en las filas de los ultrarricos simplemente atándose sus zapatillas y pisar el parquet noche tras noche.

Según los límites contractuales actuales de la NBA, Wembanyama podría acumular más de mil millones de dólares en ganancias de baloncesto a la edad de 33 años. Una vez que finalice su contrato de novato, podría ser elegible para una extensión máxima de novato de cinco años que le pagaría US$ 316 millones.

Luego, si continúa brillando en la cancha y se mantiene saludable, podría estar en línea para un contrato llamado supermax por un valor aproximado de US$ 529 millones durante cinco años. Eso elevaría las ganancias de su carrera a poco más de US$ 900 millones.

Un segundo acuerdo supermax podría entonces poner a la joven estrella por encima del obstáculo de los mil millones de dólares en su primer año. Un pacto de este tipo podría valer US$ 760 millones en cinco años, según estimaciones de Bloomberg.

“No es algo en lo que haya pensado antes”, dijo Wembanyama en una entrevista con Bloomberg News. “Amplía la gama de posibilidades y el impacto que puedo tener”.

Victor Wembanyama calienta antes del partido contra los Portland Trail Blazers en Moda Center el 28 de diciembre de 2023 en Portland, Oregon.

Conocido por los fanáticos como “Wemby”, Wembanyama ingresó a la NBA con un nivel de expectación como ningún otro jugador desde LeBron James, quien fue seleccionado por los Cleveland Cavaliers 20 años antes. Su destreza anotadora recuerda al eterno All-Star Kevin Durant, y su envergadura de 8 pies podría convertirlo en un destacado defensivo similar a Giannis Antetokounmpo y Rudy Gobert.

Pocas estrellas del deporte han alcanzado el estatus de multimillonarios sin la ayuda de empresas ajenas a cualquier campo de juego.

El gran futbolista Cristiano Ronaldo ha ganado más de mil millones de dólares, según ha tabulado Forbes, jugando en clubes de Inglaterra, España, Italia y Arabia Saudita. Shohei Ohtani, quien firmó con los Dodgers de Los Ángeles el mes pasado por US$ 700 millones durante 10 años en el contrato individual más lucrativo de cualquier deporte profesional, podría acercarse a ganar mil millones de dólares durante su carrera como jugador.

James, de 39 años, es el jugador mejor pagado de la historia de la NBA y gana US$ 479 millones en contratos de baloncesto. Forbes estimó que la fortuna de la estrella de los Lakers cruzó el umbral de las diez cifras el verano pasado, ayudada por empresas exitosas como SpringHill Company, una empresa de entretenimiento que alcanzó una valoración de US$ 750 millones en 2021; un acuerdo con el gigante de las zapatillas Nike Inc. por valor de más de mil millones de dólares; y una participación en Fenway Sports Group, propietario de los Boston Red Sox y el Liverpool Football Club.

La leyenda de la NBA Michael Jordan alcanzó el estatus de multimillonario en 2014 y ahora tiene un valor estimado de US$ 3,500 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg. Si bien Jordan, quien se retiró de la NBA en 2003, ganó US$ 94 millones como jugador, obtuvo múltiplos de esa cantidad con la venta de los Charlotte Hornets, un innovador acuerdo de zapatillas con Nike y pactos de patrocinio con McDonald’s, Gatorade y Hanes.

Wembanyama ha indicado que no quiere imitar a sus predecesores. Hasta ahora, ha favorecido acuerdos más pequeños que considera más alineados con sus valores personales.

“Preferiría no hacer nada que hacer algo sin sentido”, dijo.

Fenómeno global

El valor de Wembanyama se extiende a ayudar a la NBA a expandirse en el extranjero. La liga lleva años trabajando para aumentar su audiencia internacional. Jugadores como el pívot nacido en China Yao Ming, seleccionado por los Houston Rockets en 2002, ayudaron brevemente a aumentar su popularidad en Asia. La liga ha albergado partidos de temporada regular en México y Europa; los Brooklyn Nets y los Cleveland Cavaliers jugarán en París este mes.

Al mismo tiempo, cada vez más talentos de primer nivel provienen de fuera de Estados Unidos. Wembanyama fue uno de los cuatro jugadores franceses seleccionados en el draft de 2023. En cada una de las últimas cinco temporadas, el premio al Jugador Más Valioso de la liga lo ganó un jugador nacido en el extranjero. Aún así, la NBA aún tiene que captar la atención de los espectadores globales en comparación con competiciones como la Premier League, el gigante del fútbol del Reino Unido.

El ascenso de Wembanyama a la fama coincide con los Juegos Olímpicos de este verano (uno de los eventos deportivos más importantes del mundo) en París. Wembanyama será una estrella del equipo anfitrión, lo que potencialmente despertará un nuevo interés en la NBA. La cultura del baloncesto “no es tan profunda en Francia”, dice, pero “hacer crecer el juego en casa es una de mis prioridades en el futuro lejano”.

Una mayor presencia global podría permitir a la NBA conseguir mayores acuerdos televisivos, y los jugadores probablemente buscarían una mayor parte de esas recompensas. El actual acuerdo de medios de la NBA, valorado en US$ 24,000 millones, expirará después de la temporada 2024-2025. Su próximo acuerdo podría alcanzar entre 70 y 80 mil millones de dólares. Mientras tanto, el actual convenio colectivo expirará en 2030, con la opción de cualquiera de las partes de retirarse después de la temporada 2028-2029.

Las cadenas de televisión esperan que Wembanyama atraiga espectadores. Los Spurs están programados para jugar un total de 19 partidos televisados a nivel nacional este año, incluido un partido el jueves contra los Milwaukee Bucks. Antes de ese partido, los Spurs habían logrado un récord de 5-28, una de las peores actuaciones de la liga. Wembanyama es clave para los planes de la franquicia de volver a la forma de campeonato: ganó un título por última vez en 2014.

Si bien es casi seguro que Wembanyama será un impulso para la NBA, no está tan claro en qué medida será un activo para las marcas normalmente asociadas con las estrellas del deporte.

Muchos jugadores de baloncesto complementan sus ingresos con contratos de zapatillas y publicidad de bebidas deportivas. Restaurantes de comida rápida, fabricantes de videojuegos, aseguradoras y gigantes tecnológicos también han fichado a jugadores de la NBA como promotores comerciales. Sin embargo, los jugadores jóvenes como Wembanyama, que son más conscientes de su marca personal y ganan más jugando que las generaciones anteriores, se están volviendo más selectivos.

“Hace treinta años, los jugadores aceptaban cualquier cosa de cualquiera porque estaba disponible y los salarios eran más bajos”, según Mark Patricof, fundador de Patricof Co., una plataforma de asesoría e inversión para atletas. Los atletas ahora “tienen una visión del mundo mucho más amplia”.

Un ejemplo de ello es el acuerdo de Wembanyama con Barcode, el fabricante de una bebida a base de plantas fundado por Mubarak “Bar” Malik y el delantero de los Washington Wizards, Kyle Kuzma. En lugar de ofrecer un gran día de pago por adelantado, Barcode se ganó a Wembanyama dándole la oportunidad de invertir.

“Sabía que monetariamente no podíamos competir con las ofertas de las grandes marcas en el corto plazo”, dijo Malik en una entrevista por Zoom. “En cuanto a la longevidad, con lo que hemos planeado, tendrá la oportunidad de poseer una cantidad significativa de la empresa y ganar mucho dinero si hacemos las cosas de la manera correcta”.

Malik se conectó con Wembanyama a través de un inversor en París, voló a la capital francesa y conoció a la familia del jugador. Cuando llegó, la madre de Wembanyama, nutricionista y masajista, se emocionó al ver que las vitaminas que le dio a su hijo cuando era niño estaban en la bebida, dijo Malik.

Wembanyama recibió ofertas lucrativas de bebidas deportivas competidoras Gatorade y BodyArmor, según personas familiarizadas con el asunto, pero el francés dijo que Barcode estaba más en sintonía con sus prioridades. El tamaño de su participación no ha sido revelado.

“Asociarme con una marca que no habría sido saludable y que yo no bebería no sería auténtico”, dijo Wembanyama. “Eso significaría que yo perdería mi identidad”.

Aún así, hay algunos respaldos en los que Wembanyama seguirá los pasos de estrellas como Jordan y James. Ha estado relacionado con Nike desde que se hizo profesional en Francia cuando tenía 15 años y espera tener su propio zapato.

“Quiero que el mío luzca ligero y se alinee con mi juego”, dijo Wembanyama. “Tiene que ser flexible para que la gente pueda moverse rápidamente”.

Acceso al agua

Wembanyama dijo que espera utilizar parte de sus ganancias para aumentar el acceso al agua en lugares donde se ha vuelto escasa. Bloomberg informó en octubre que 3,600 millones de personas tienen acceso inadecuado al agua al menos un mes al año. La Organización Meteorológica Mundial espera que esa cifra supere los 5,000 millones para 2050.

“Lo que más necesitamos los humanos en la vida es agua”, afirmó Wembanyama. “Una gran parte de la población mundial en los países del tercer mundo no tiene acceso a agua potable”.

Las regiones del mundo con mayor escasez de agua se encuentran en el Medio Oriente.

Con información de Bloomberg