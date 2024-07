Phil Schiller , director de la App Store de Apple y exjefe de marketing, fue elegido para el puesto, según personas familiarizadas con la situación. Como observador del consejo, no actuará como director de pleno derecho, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque el asunto no es público.

La medida se produce después de que Apple anunciara en junio que ofrecería ChatGPT en su iPhone, iPad y Mac como parte de un conjunto de funciones de inteligencia artificial. El acuerdo de la junta directiva entrará en vigor a finales de este año y Schiller aún no ha asistido a ninguna reunión, según las personas. Los detalles de la situación aún podrían cambiar.

El papel de observador de la junta directiva pondrá a Apple al nivel de Microsoft Corp., el mayor patrocinador de OpenAI y su principal proveedor de tecnología de IA. El puesto permite que alguien asista a las reuniones de la junta directiva sin poder votar ni ejercer otras facultades. Sin embargo, los observadores, obtienen información sobre cómo se toman las decisiones en la empresa.

Los representantes de Apple y OpenAI declinaron hacer comentarios.

Tener a Microsoft y Apple presentes en las reuniones de la junta directiva podría crear complicaciones para los gigantes tecnológicos, que han sido rivales y socios durante décadas. Es probable que algunas reuniones de la junta directiva de OpenAI discutan futuras iniciativas de IA entre OpenAI y Microsoft, deliberaciones de las que esta última empresa tal vez quiera excluir a Schiller. Los observadores de la junta a menudo obligan y abandonan las reuniones durante discusiones que se consideran delicadas.

Aunque Schiller no dirige las iniciativas de inteligencia artificial de Apple, su veteranía como administrador de la marca de la empresa le hace idóneo para el puesto de observador. Schiller, de 64 años, dejó su puesto de director de marketing en 2020 y su cargo actual es Apple Fellow. Además de supervisar la App Store, sigue dirigiendo los eventos de lanzamiento de productos de la empresa. Fuera de Apple, es director de la empresa de tecnología médica Illumina Inc.

Con la asociación con OpenAI, Apple se asocia con la mayor y más influyente startup de IA, pero también con una empresa conocida por su controversia y agitación. El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, fue destituido brevemente el año pasado por preocupaciones de que no fue lo suficientemente sincero con el directorio. La compañía también ha recibido críticas por restar importancia a los temores de seguridad de la IA y por utilizar una voz digital que sonaba similar a la de la actriz Scarlett Johansson sin un acuerdo previo.

La integración OpenAI es uno de los componentes de la estrategia general de IA de Apple, que también incluye funciones internas. Su tecnología —denominada Apple Intelligence— resume artículos y notificaciones, crea emojis e imágenes personalizados y transcribe notas de voz. El esfuerzo también incluye una versión renovada del asistente digital Siri de Apple, pero muchas de esas mejoras no llegarán hasta el año que viene.

La asociación de Apple con OpenAI no es un acuerdo financiero, al menos por ahora. En lugar de dinero, OpenAI obtiene acceso a cientos de millones de usuarios potenciales. Por su parte, Apple gana una función de chatbot que muchos consumidores están pidiendo a gritos. Los usuarios también podrán acceder a una versión de pago de ChatGPT en los dispositivos de Apple, lo que podría generar ingresos en la App Store para el fabricante del iPhone.

Apple mantiene conversaciones con Google, de Alphabet Inc., y con la startup Anthropic para ofrecer más chatbots a los clientes. También está discutiendo posibles acuerdos con Baidu Inc. y Alibaba Group Holding Ltd. para llevar sus funciones de IA a los dispositivos en China. Apple Intelligence se lanzará inicialmente en inglés americano antes de su despliegue internacional.

Los altos ejecutivos de Apple suelen ser consejeros de otras empresas, pero es raro que se incorporen al consejo de un socio de alto perfil. Sin embargo, Apple ocupó brevemente un puesto en el consejo de DiDi Global Inc. tras invertir US$ 1,000 millones en esta empresa rival de Uber con sede en China.

